Pachuca vs Tigres EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 14 Torneo Apertura 2026

Torneo Apertura 2026

¡Todo o nada en la Bella Airosa! Los Tuzos del Pachuca reciben a Tigres en el Estadio Hidalgo en un enfrentamiento que podría resultar determinante para las aspiraciones de ambos equipos rumbo a la Liguilla. Con los dos conjuntos fuera de la zona de clasificación y separados por apenas un punto, el margen de error prácticamente ha desaparecido.

Pachuca llega con la motivación a tope después de conseguir una importante victoria frente al América en la capital, mientras que Tigres atraviesa un momento complicado y necesita reaccionar para evitar que sus posibilidades de disputar la fase final se esfumen.

La presión será máxima, los puntos tendrán un valor especial y cualquier descuido podría marcar la diferencia. ¿Podrán los Tuzos aprovechar su impulso anímico para hacerse fuertes en casa o los felinos conseguirán dar un golpe de autoridad en territorio hidalguense?

¿Cómo llegan Pachuca y Tigres a este partido?

Pachuca: los Tuzos quieren confirmar su recuperación

El equipo dirigido por Benjamín Mora llega a este compromiso después de protagonizar uno de los resultados más importantes de su reciente calendario: una victoria por 2-1 ante el América en la capital mexicana.

Los Tuzos consiguieron imponerse gracias a las anotaciones de Alan Bautista y Oussama Idrissi, dos futbolistas que fueron determinantes para concretar un triunfo que puede representar un impulso fundamental en esta etapa del torneo.

Más allá de los tres puntos, vencer al América fortalece la confianza de un equipo que ahora necesita trasladar esa buena versión al Estadio Hidalgo. Pachuca todavía tiene trabajo por delante para acercarse a los puestos de clasificación, pero sabe que una victoria ante un rival directo podría cambiar su panorama.

Uno de los grandes objetivos será conseguir su primer triunfo como local en este tramo de la competencia. Para lograrlo, deberá mantener la intensidad mostrada en su última presentación y evitar que la presión por obtener resultados termine afectando su funcionamiento.

Carlos Moreno tendrá la responsabilidad de aportar seguridad desde la portería, mientras que Oussama Idrissi será una de las principales armas para generar desequilibrio. En el frente de ataque, Salomón Rondón buscará aprovechar las oportunidades para castigar a la defensa regiomontana.

Tigres: los felinos necesitan reaccionar cuanto antes

La situación de Tigres también exige una respuesta inmediata. El conjunto regiomontano llega ubicado en el decimoquinto puesto y viene de empatar 1-1 frente a Pumas, un resultado que no le permitió avanzar lo suficiente en su lucha por alcanzar la zona de Liguilla.

Los felinos cuentan con futbolistas de gran calidad individual, pero necesitan convertir ese potencial en resultados positivos. La irregularidad y las dificultades para sumar fuera de casa han complicado sus aspiraciones, por lo que la visita al Estadio Hidalgo representa una prueba de máxima exigencia.

Tigres no puede permitirse otro tropiezo si pretende mantenerse con opciones reales de clasificación. El equipo tendrá que mostrar una versión más sólida, especialmente en defensa, y aprovechar mejor las oportunidades que consiga generar.

Juan Brunetta será fundamental para organizar los ataques y encontrar conexiones con Diego Lainez, quien puede marcar diferencias gracias a su habilidad y capacidad para superar rivales. Ambos tendrán la misión de abastecer a Rodrigo Aguirre, llamado a convertirse en una referencia importante en el área.

El desafío será mantener el equilibrio durante los 90 minutos, porque Pachuca llega motivado y tiene argumentos para aprovechar cualquier espacio que dejen los visitantes.

Claves tácticas del Pachuca vs Tigres

Oussama Idrissi y Salomón Rondón, las principales amenazas de Pachuca

Los Tuzos buscarán aprovechar la confianza obtenida ante América para tomar la iniciativa y generar peligro desde los primeros minutos. La seguridad de Carlos Moreno puede ayudar al equipo a construir desde el fondo, mientras que el mediocampo deberá encontrar los caminos para conectar con sus jugadores ofensivos.

Oussama Idrissi será uno de los hombres a seguir. Su desequilibrio puede complicar a la defensa de Tigres, especialmente cuando consiga recibir el balón en situaciones de uno contra uno.

Por su parte, Salomón Rondón tendrá la responsabilidad de convertir las llegadas en ocasiones claras. Su presencia en el área puede resultar determinante si Pachuca logra generar centros y pases que lo encuentren en condiciones favorables.

La clave para los locales estará en mantener la intensidad sin perder el orden defensivo. Atacar con demasiados jugadores podría abrir espacios para las transiciones rápidas de Tigres.

La conexión Brunetta-Lainez puede cambiar el partido

Tigres cuenta con recursos para competir, incluso en un escenario complicado. La combinación entre Juan Brunetta y Diego Lainez puede ser una de las principales vías para romper las líneas de Pachuca y crear oportunidades para Rodrigo Aguirre.

Si los felinos consiguen controlar el balón y encontrar espacios entre el mediocampo y la defensa rival, tendrán posibilidades de poner en aprietos a los Tuzos.

Sin embargo, deberán prestar especial atención a las pérdidas en zonas comprometidas. Pachuca atraviesa un momento anímico favorable y podría aprovechar cualquier error para lanzar ataques rápidos.

La actuación defensiva será fundamental para Tigres, sobre todo por las dificultades que ha mostrado jugando como visitante. Si no consigue corregir esos problemas, el talento de sus atacantes podría no ser suficiente para rescatar un resultado positivo.

Pronóstico de Pachuca vs Tigres

El encuentro promete ser uno de los más tensos de la jornada, con dos equipos que saben que los puntos pueden resultar decisivos para mantener vivas sus aspiraciones de Liguilla.

Pachuca tiene a su favor el impulso anímico de haber derrotado al América y la oportunidad de aprovechar esa confianza frente a su afición. La combinación ofensiva de Oussama Idrissi y Salomón Rondón representa una amenaza importante para una defensa de Tigres que necesita mejorar su rendimiento fuera de casa.

Los felinos, por su parte, tienen suficiente calidad individual para competir. La creatividad de Brunetta, el desequilibrio de Lainez y la presencia de Rodrigo Aguirre podrían permitirles encontrar el gol, aunque necesitarán ofrecer una actuación más consistente para llevarse los tres puntos.

Considerando el momento de ambos equipos, la victoria reciente de los Tuzos y las dificultades de Tigres como visitante, Pachuca parte con argumentos para inclinar la balanza a su favor.

Pronóstico: Pachuca 2-1 Tigres.

Nuestra apuesta es por una victoria trabajada de los Tuzos por 2-1 en el Estadio Hidalgo. Esperamos un partido disputado, con oportunidades para ambos conjuntos, pero en el que el envión anímico de Pachuca termine marcando la diferencia.

¿Quién ganará el Pachuca vs Tigres?

La presión está al máximo para dos equipos que necesitan sumar si quieren seguir peleando por un lugar en la fase final. Pachuca buscará confirmar su recuperación y conseguir su primer triunfo en casa, mientras que Tigres intentará romper su mala dinámica como visitante.

Los Tuzos llegan con confianza después de vencer al América, pero los felinos tienen jugadores capaces de cambiar el rumbo del encuentro en cualquier momento.

Last modified: octubre 31, 2026