Written by: octubre 31, 2026 Torneo Apertura 2026

Monterrey vs Tijuana EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 15 Torneo Apertura 2026

Monterrey vs Tijuana

¡Duelo directo por la Liguilla e impacto total en el Gigante de Acero! Los Rayados de Monterrey reciben en su fortaleza del Estadio BBVA a los Xolos de Tijuana en una batalla donde solo un punto los separa en la tabla. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Ambos equipos están al borde de la zona de liguilla siendo séptimo y octavo de la tabla, por lo que una derrota significaría quedarse fuera de la clasificación a falta de dos jornadas.

El equipo albiazul llega octavo con 20 puntos tras caer ante Chivas en casa y sufrir la suspensión de Orbelín Pineda

Por su parte, la escuadra fronteriza desembarca séptima con 21 unidades tras golear a Santos e igualar a uno frente al América a mitad de semana con el retorno de Gilberto Mora.

Monterrey tomará la iniciativa asociando la magia de Tecatito Corona y Diego Rossi para alimentar la contundencia de Hugo Cuypers en el área. 

Tijuana responderá apoyado en la visión de Nacho Rivero y la velocidad de Adonis Preciado para buscar a la magia de Gilberto Mora que podría volver a la titularidad tras volver a la cancha a media semana.

La enorme jerarquía individual que presume el plantel de la Pandilla en su terreno de juego y la urgencia por reencontrarse con la victoria terminarán pesando en el marcador. Nuestro pronóstico es una clara victoria de Monterrey 2-0 sobre Tijuana.

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