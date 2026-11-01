Written by: noviembre 1, 2026 LaLiga 2026-2027

Athletic vs Real Sociedad EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 11 LaLiga 2026-2027

Real Sociedad vs Athletic

¡Pasión pura en el Derbi Vasco e impacto directo por Europa en España! El Athletic Club recibe en la caldera de San Mamés a una encendida Real Sociedad en un duelo donde el orgullo territorial y los tres puntos están en juego. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Ambos equipos están luchando por posiciones europeas con los Leones ubicados en el octavo puesto, mientras los Txuri-Urdin son quintos.

El equipo de Edin Terzić llega tras meter 10 goles en sus últimos dos partidos entre liga y copa venciendo a Getafe y a la Associació Esportiva Prat, recuperando la solidez de Aymeric Laporte atrás. 

Por su parte, la escuadra de Pellegrino Matarazzo desembarca quinta tras hilvanar cuatro triunfos consecutivos en LaLiga.

Athletic tomará la iniciativa apoyado en la velocidad de Nico e Iñaki Williams por los costados para surtir el área rival. 

Real Sociedad responderá adueñándose del ritmo en el medio campo con Luka Sučić para alimentar la racha goleadora del islandés Orri Óskarsson y Mikel Oyarzabal.

El alto nivel competitivo que presumen ambos planteles y la paridad histórica en este escenario presagian un trámite de ida y vuelta de máxima intensidad. Nuestro pronóstico es un apretado y parejo empate 1-1 entre Athletic Club y Real Sociedad. ¿Cuál es el tuyo?

Etiquetas: , , , Last modified: noviembre 1, 2026
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