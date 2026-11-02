Galatasaray vs Stuttgart EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Champions League 2026-2027

Champions League 2026-2027

¡Infierno turco en marcha e impacto total en la Champions League! El Galatasaray recibe en el caldero del RAMS Park a un poderoso y todavía invicto Stuttgart en una batalla europea de ida y vuelta sin margen de error. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Ambos cuadros están decididos a ser el “Caballo Negro” de la competencia, por lo que ahora que estamos llegando a la mitad de la fase de liga es vital el quedarse con las tres unidades ante un rival directo.

El equipo turco llega encendido tras ganar cuatro de sus últimos cinco duelos, viniendo de golear 4-1 en su liga e imponerse 4-2 al Lille en Francia por la jornada 3 de la Champions.

Por su parte, la escuadra alemana desembarca invicta en Europa con 2 victorias y un empate, así como tras superar 4-2 al Leverkusen a domicilio en la Bundesliga el fin de semana pasado.

Galatasaray tomará la iniciativa empujado por su afición, asociando a Yunus Akgün y Aleksey Batrakov para lanzar a Victor Osimhen y la potencia de Rafael Leão.

Stuttgart responderá cerrando filas para explotar el fútbol de Bilal El Khannouss y la racha goleadora de Ermedin Demirović.

El tremendo momento ofensivo que presumen ambos planteles y la paridad táctica que han mostrado en sus ligas presagian un trámite electrizante de muchos goles. Nuestro pronóstico es un intenso empate 2-2 entre Galatasaray y Stuttgart. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: noviembre 2, 2026