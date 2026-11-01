Newcastle vs Everton EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 9 Premier League 2026-2027

Premier League 2026-2027

¡Revancha inmediata e impacto total en el cierre de la jornada de Inglaterra! El Newcastle recibe en la caldera de St. James’ Park al Everton en un choque directo donde cualquier error podría costar muy caro. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Ambos equipos llegan en circunstancias muy parecidas con las Urracas apenas un punto arriba de los Toffees, con el ganador metiéndose a la parte alta de la tabla, mientras que el perdedor podría empezar a preocuparse por el descenso.

El equipo de Matthias Jaissle llega buscando revancha tras caer a mitad de semana ante este mismo rival por la Copa de la Liga, apoyado en su contundencia como local. Han ganado solamente de sus últimos 6 partidos.

Por su parte, la escuadra de David Moyes desembarca motivada tras su avance copero, pero urgida de ganar fuera en Premier para no meterse en problemas de descenso.

Newcastle tomará la iniciativa respaldado en la potencia de Joelinton para abastecer las llegadas de Harvey Barnes y Yoane Wissa.

Everton responderá apretando la salida con Hayden Hackney y James Garner para lanzar la velocidad de Thierno Barry al contragolpe.

El poder ofensivo que suelen desplegar las Urracas ante su gente y las fragilidades defensivas que arrastran ambas escuadras presagian un trámite sumamente nivelado. Nuestro pronóstico es un trabajado empate 1-1 entre Newcastle y Everton. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: noviembre 1, 2026