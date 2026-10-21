Betis vs Feyenoord EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Champions League 2026-2027

Champions League 2026-2027

¡Fiesta de goles e intensidad pura en territorio andaluz para defender el paso perfecto en la Champions League! El Real Betis recibe en La Cartuja al líder neerlandés Feyenoord en un duelo estelar de pronóstico reservado. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico

Los Béticos llegan con 6 puntos buscando un nuevo triunfo que los acerque a la clasificación, mientras que los Rotterdam suman 3 unidades sabiendo que una derrota los complicaría.

El equipo de Manuel Pellegrini llega con dos victorias en dos juegos europeos tras superar al Porto, buscando redimirse del tropiezo ante Barcelona en su torneo local.

Por su parte, la escuadra neerlandesa desembarca invicta en su liga doméstica, además vienen de vencer al Como en la Champions.

Betis tomará la iniciativa asociando la genialidad de Isco Alarcón y la desfachatez por banda de Abde Ezzalzouli para surtir a Cucho Hernández en el área.

Feyenoord responderá con transiciones verticales explotando la pegada de Sem Steijn y el vértigo de Anis Hadj Moussa.

La enorme jerarquía del bloque bético en partidos continentales y el peso que ejerce la afición en La Cartuja terminarán desequilibrando la balanza en su favor. Nuestro pronóstico es una clara victoria del Betis 3-1 sobre el Feyenoord. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: octubre 21, 2026