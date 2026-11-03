Written by: noviembre 3, 2026 Europa League

Rennes vs Olympiacos EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Europa League 2026-2027

Rennes vs Olympiacos
Rennes vs Olympiacos

¡Prueba de fuego en Europa e impacto directo en la Europa League! El Stade Rennais recibe en la fortaleza de Roazhon Park a un imparable Olympiacos que presume nueve victorias consecutivas en una batalla inédita de alta tensión. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Tanto Franceses como Griegos llegan invictos a este patido buscando dar un golpe de autoridad que los ponga con un pie y medio en la fase final del torneo.

El equipo de Franck Haise llega marchando invicto en el torneo continental pero urgido de solidez tras caer 5-2 en liga ante Niza en la Ligue 1 donde marchan quintos. 

Por su parte, la escuadra de Imanol Alguacil desembarca desatada con paso perfecto de nueve puntos en la Europa League, así como siendo sublíderes en la Superliga de Grecia tras su triunfo del fin de semana 3-2.

Rennes tomará la iniciativa apoyado en la creatividad de Sebastian Szymański y la velocidad de Mousa Al-Tamari para surtir al ariete Boulaye Dia. 

Olympiacos responderá adueñándose de la medular con Remo Freuler para lanzar los contraataques letales de Chiquinho y Roman Yaremchuk, esperando si la Hormiga González puede tener minutos.

La fortaleza histórica que imponen los locales ante su afición y la inercia ganadora con la que se presentan los helénicos presagian un choque sumamente parejo de ida y vuelta. Nuestro pronóstico es un muy trabajado empate 1-1 entre Rennes y Olympiacos. ¿Cuál es el tuyo?

Etiquetas: , , , , Last modified: noviembre 3, 2026
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