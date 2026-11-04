RB Leipzig vs Manchester City EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Champions League 2026-2027

Champions League 2026-2027

¡Garantía total de festival de goles en un partidazo de la jornada 4 de la Champions League! El RB Leipzig de Martín Demichelis recibe en la caldera del Red Bull Arena a un necesitado Manchester City en una batalla donde atacar sin contemplaciones será la única norma. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Los Alemanes están urgidos de ganar ya que están fuera de la zona de clasificación, mientras que los Ciudadanos tampoco tienen mucho margen de error ya que su objetivo es terminar entre los 8 primeros.

El equipo alemán llega encendido tras ligar tres triunfos consecutivos entre liga y copa, buscando consolidar el estilo de Demichelis en casa. El fin de semana visitaron al Schalke logrando vencerlos 2-0.

Por su parte, la escuadra de Enzo Maresca desembarca urgida de reacción tras tropezar ante Brighton en Premier, buscando afianzar su paso en Europa donde suman 2 triunfos y una derrota.

Leipzig itentará tomar la iniciativa empujado por su gente, asociando a Christoph Baumgartner para habilitar la velocidad de Brajan Gruda y Antonio Nusa.

City responderá con la visión de Phil Foden y Rayan Cherki para proyectar la contundencia de Erling Haaland que quiere reencontrarse con el gol.

El asombroso promedio de cinco anotaciones por choque en el historial entre ambos planteles y la tremenda pegada visitante inclinarán la balanza en un duelo de ida y vuelta. Nuestro pronóstico es una espectacular victoria del Manchester City 4-2 sobre el RB Leipzig. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: noviembre 4, 2026