Atlante vs Santos EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 16 Torneo Apertura 2026

Torneo Apertura 2026

¡Una auténtica final por la Liguilla! Santos Laguna visita al Atlante en el Estadio Banorte en un partido donde los Guerreros se juegan buena parte de sus aspiraciones de clasificación. Los laguneros llegan en un gran momento futbolístico y dependen de sí mismos para conseguir su boleto a la fiesta grande, mientras que los Potros de Hierro buscarán cerrar el campeonato con dignidad después de quedar oficialmente eliminados.

La presión estará del lado visitante. Santos sabe que no puede regalar puntos en esta recta final y tendrá que demostrar que su recuperación no es casualidad. Atlante, por su parte, intentará aprovechar su condición de local para despedirse de su afición con una actuación positiva.

¿Cómo llega Santos Laguna?

Santos Laguna ha protagonizado una recuperación espectacular y actualmente ocupa el octavo puesto de la clasificación con 22 puntos. El equipo dirigido por Renato Paiva viene de conseguir una importante victoria por 1-0 frente a Necaxa, resultado que lo mantiene dependiendo de sí mismo para clasificar a la Liguilla.

Los Guerreros han ganado cuatro de sus últimos cinco compromisos, una dinámica que les ha permitido meterse nuevamente en la pelea después de un torneo complicado. Ahora están ante una oportunidad fundamental: conseguir tres puntos que podrían acercarlos definitivamente a la fase final.

Sin embargo, la presión será importante. Santos sabe que cualquier tropiezo podría complicar sus aspiraciones y que necesita mantener la concentración durante los 90 minutos.

Carlos Acevedo será una figura fundamental por su liderazgo y seguridad bajo los tres postes, mientras que Fran Villalba tendrá la responsabilidad de generar fútbol y encontrar los espacios para abastecer a Eduardo Aguirre, quien buscará convertirse en el hombre decisivo en el área rival.

La misión de los laguneros será tomar la iniciativa, imponer condiciones y demostrar que están preparados para competir en la fiesta grande.

¿Cómo llega Atlante?

Atlante llega a este compromiso con un panorama completamente diferente. Los Potros de Hierro ya están oficialmente eliminados después de sufrir una derrota en Guadalajara, por lo que sus posibilidades de clasificación han quedado descartadas.

El equipo dirigido por Miguel Herrera buscará cerrar el torneo de la mejor manera posible, intentando mejorar su posición y ofrecer una última alegría a sus aficionados.

Aunque ya no tiene objetivos de clasificación, el conjunto azulgrana puede convertirse en un rival incómodo. Jugar sin la misma presión que Santos podría permitirle asumir algunos riesgos y buscar oportunidades para sorprender.

La prioridad será reorganizar su defensa y evitar que los visitantes encuentren espacios con facilidad. Óscar Jiménez tendrá una responsabilidad importante bajo los tres postes, mientras que Martín Sarrafiore y Jhojan Julio serán alternativas para generar peligro mediante transiciones rápidas.

Atlante sabe que no puede cambiar lo ocurrido durante el campeonato, pero todavía tiene la oportunidad de despedirse con una actuación convincente frente a su gente.

Claves del partido: Santos necesita ganar y Atlante quiere cerrar con orgullo

La principal diferencia entre ambos equipos estará en la motivación y en los objetivos que persiguen. Santos se juega su clasificación y necesita sumar de tres, mientras que Atlante buscará defender su orgullo después de quedar fuera de la Liguilla.

Los Guerreros intentarán tomar el control del encuentro desde el comienzo. La visión de Fran Villalba será fundamental para distribuir el balón, generar oportunidades y conectar con Eduardo Aguirre en posiciones de peligro.

Además, el liderazgo de Carlos Acevedo será importante para mantener la tranquilidad defensiva, especialmente si Atlante consigue encontrar espacios al contragolpe.

Los Potros, por su parte, intentarán cerrar filas y evitar que Santos pueda desarrollar su juego con comodidad. Óscar Jiménez tendrá que responder ante las llegadas visitantes, mientras que Martín Sarrafiore y Jhojan Julio buscarán aprovechar cualquier desatención para generar peligro.

Otro aspecto determinante será el manejo de la presión. Santos tiene mucho más en juego y deberá evitar que la urgencia por conseguir la victoria termine provocando errores. Si logra adelantarse temprano, podría manejar el encuentro con mayor tranquilidad.

Pronóstico Santos Laguna vs Atlante: ¿Quién ganará?

Santos Laguna parte como favorito para llevarse los tres puntos. Su recuperación futbolística, las cuatro victorias en sus últimos cinco partidos y la posibilidad de asegurar su presencia en la Liguilla representan motivaciones muy importantes para el conjunto de Renato Paiva.

Atlante intentará competir y despedirse con dignidad, pero su eliminación y las dificultades defensivas que ha mostrado durante el torneo podrían pasarle factura ante un rival que llega obligado a ganar.

Esperamos un partido en el que Santos asuma la iniciativa y busque resolver el compromiso mediante la creatividad de Fran Villalba y la contundencia de Eduardo Aguirre. Los locales podrían generar peligro al contragolpe, pero la necesidad de clasificación de los laguneros terminará pesando más.

Nuestro pronóstico es una trabajada victoria de Santos Laguna por 2-1 sobre Atlante.

Last modified: noviembre 6, 2026