Everton vs Coventry EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 10 Premier League 2026-2027

Premier League 2026-2027

¡Apertura de jornada en Inglaterra con impacto directo en la Premier League! El Everton recibe en su fortaleza del Hill Dickinson al Coventry City en una batalla donde cualquier error podría costar muy caro. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Ambos equipos llegan motivados listos para ligar victorias y seguir en la lucha por sus objetivos ahora que estamos a las puertas de una nueva pausa por la Fecha FIFA.

El equipo de David Moyes llega impulsado tras lograr una valiosa victoria 1-0 ante el Newcastle de visita, buscando hacer pesar su cancha donde solo ha perdido uno de sus últimos 5 partidos.

Por su parte, la escuadra de Frank Lampard desembarca motivada tras vencer al Sunderland sumando su tercer triunfo de sus últimos 5 duelos, aunque llegan arrastrando dudas por bajas en su zaga central.

Everton tomará la iniciativa apoyado en la magistral pelota parada de James Garner y Kiernan Dewsbury-Hall para abastecer al ariete Thierno Barry.

Coventry responderá cerrando filas para buscar las combinaciones de Jack Rudoni y la potencia de Taiwo Awoniyi al contragolpe.

La contundencia por alto que presumen los locales en táctica fija y las ausencias defensivas de la visita terminarán marcando el rumbo en el marcador. Nuestro pronóstico es una clara victoria del Everton 2-0 sobre el Coventry City ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: noviembre 5, 2026