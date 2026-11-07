Tigres vs Cruz Azul EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 16 Torneo Apertura 2026

Torneo Apertura 2026

¡Tigres vs Cruz Azul EN VIVO Jornada 16 Liga MX Apertura 2026!



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¡Duelo de realidades opuestas en la Sultana del Norte! Tigres recibe a Cruz Azul en el Estadio Universitario en un enfrentamiento que tendrá implicaciones importantes en la parte alta de la clasificación. La Máquina llega con la ilusión de pelear por el liderato general y respaldada por una racha espectacular, mientras que los Felinos, ya eliminados, buscarán despedirse de su afición con una victoria que les permita cerrar el torneo con dignidad.

Aunque ambos equipos tienen objetivos muy diferentes, la intensidad está garantizada. Cruz Azul no quiere perder el ritmo ganador de cara a la Liguilla, mientras que Tigres intentará aprovechar su localía para darle una última alegría a sus seguidores.

¿Cómo llega Tigres?

La escuadra de Víctor Manuel Vucetich ha sido una de las grandes decepciones del campeonato. Los Felinos ya no tienen opciones de clasificar a la Liguilla y apenas han conseguido tres triunfos a lo largo del torneo, números muy alejados de las expectativas que suelen rodear al conjunto universitario.

En la jornada anterior sufrieron un duro golpe al caer 3-0 en su visita a Pachuca, resultado que confirmó las dificultades que han enfrentado durante esta campaña.

Ahora, Tigres tendrá la oportunidad de reivindicarse frente a su gente en el Estadio Universitario. Aunque ya no se juegan la clasificación, los Felinos buscarán mostrar orgullo y competir ante uno de los equipos más sólidos del campeonato.

Para conseguirlo, deberán ordenar sus líneas con Nahuel Guzmán como referente bajo los tres postes. En ataque, la visión de Juan Brunetta será fundamental para generar oportunidades, mientras que Guillermo Martínez intentará aprovechar su potencia y juego aéreo para hacer daño en el área rival.

¿Cómo llega Cruz Azul?

Del otro lado aparece una Máquina que está firmando un gran torneo y que llega en uno de sus mejores momentos. El equipo de Joel Huiqui ocupa el tercer puesto con 29 puntos y mantiene vivas sus aspiraciones de alcanzar el liderato general.

Cruz Azul viene de vencer 2-1 a León en la jornada pasada y acumula cuatro victorias consecutivas, una racha que refleja la confianza y contundencia que ha conseguido en esta recta final.

El conjunto cementero sabe que sumar otros tres puntos puede ser muy importante para llegar a la Liguilla con una posición privilegiada. Por eso, no piensa relajarse pese a visitar una cancha complicada.

La Máquina intentará tomar la iniciativa mediante la orquestación de Érik Lira y Andrés Montaño, dos futbolistas que tendrán la responsabilidad de conectar el mediocampo con el ataque y abastecer el buen momento goleador de José Paradela.

Si consigue imponer su ritmo y mantener la efectividad que ha mostrado recientemente, Cruz Azul tendrá argumentos suficientes para llevarse la victoria.

Claves del Tigres vs Cruz Azul

La primera gran diferencia entre ambos equipos está en su momento futbolístico. Cruz Azul llega con cuatro triunfos consecutivos y 29 puntos, mientras que Tigres ya está eliminado y viene de sufrir una goleada ante Pachuca. La confianza de los visitantes podría ser un factor determinante.

Otro aspecto importante será la batalla en el mediocampo. Érik Lira y Andrés Montaño buscarán controlar la circulación y encontrar los espacios necesarios para que José Paradela pueda marcar diferencias en el último tercio del campo.

Tigres, por su parte, necesita aprovechar su localía y encontrar en Juan Brunetta a su principal generador de juego. La potencia de Guillermo Martínez en el juego aéreo también puede representar una alternativa importante para sorprender a la defensa cementera.

El Estadio Universitario suele ser un escenario complicado para cualquier visitante, pero la Máquina llega con una inercia ganadora que la convierte en favorita para este compromiso.

Pronóstico Tigres vs Cruz Azul: ¿Quién ganará?

Se espera un encuentro en el que Tigres intentará competir con orgullo ante su afición, mientras que Cruz Azul buscará imponer su mejor momento futbolístico para conseguir tres puntos que podrían acercarlo todavía más al liderato general.

Los Felinos tienen argumentos para complicar el partido, especialmente por jugar en casa, pero su irregularidad durante el campeonato contrasta con la contundencia que ha mostrado la Máquina en sus últimas presentaciones.

La racha de cuatro victorias consecutivas, el funcionamiento colectivo y el buen momento ofensivo de los cementeros nos hacen inclinar la balanza a su favor.

Nuestro pronóstico es una valiosa victoria de Cruz Azul 2-1 sobre Tigres.

Last modified: noviembre 7, 2026