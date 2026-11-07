Atlas vs Pachuca EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 16 Torneo Apertura 2026

Torneo Apertura 2026

¡Duelo de alto impacto en el cierre de la fase regular! Atlas recibe a Pachuca en el Estadio Jalisco en un enfrentamiento que puede marcar el destino de ambos equipos rumbo a la Liguilla. Los Rojinegros quieren asegurar su boleto directo y cerrar entre los primeros lugares, mientras que los Tuzos necesitan sumar de a tres para mantenerse con vida en la pelea por la clasificación. ¡No hay margen para equivocaciones!

El conjunto tapatío llega en una posición privilegiada, pero sabe que todavía debe hacer su trabajo para no complicar su panorama. Del otro lado, Pachuca viene de conseguir una goleada que le devolvió la confianza y buscará aprovechar ese impulso para dar la sorpresa como visitante.

¿Cómo llega Atlas?

Los Zorros atraviesan un buen momento y ocupan el cuarto puesto de la clasificación con 27 puntos. Su más reciente compromiso terminó con una importante victoria por 1-0 sobre Atlético San Luis en condición de visitante, resultado que les permitió mantenerse firmes en la parte alta de la tabla.

Atlas ha ganado tres de sus últimos cinco partidos, una racha que refleja la consistencia que ha conseguido durante el torneo. Sin embargo, el equipo rojinegro sabe que no puede confiarse: sumar los tres puntos ante Pachuca será fundamental para asegurar su boleto directo a la Liguilla y conservar una buena posición de cara a la siguiente etapa.

En casa, los tapatíos buscarán imponer condiciones desde el arranque. El liderazgo de Camilo Vargas bajo los tres postes será fundamental para darle seguridad al equipo, mientras que Florian Monzón aparece como una de las principales opciones para convertir las oportunidades en el área rival.

¿Cómo llega Pachuca?

Los Tuzos llegan a este compromiso ubicados en el puesto 12 con 19 unidades, una situación que los obliga a buscar la victoria si quieren mantenerse en la lucha por la clasificación.

La buena noticia para el conjunto hidalguense es que viene de conseguir uno de sus mejores resultados recientes: una contundente goleada de 3-0 sobre Tigres. Ese triunfo representa una inyección de confianza para un equipo que necesita cerrar la fase regular con la mayor cantidad de puntos posible.

Pachuca sabe que tendrá una visita complicada, pero intentará aprovechar cualquier espacio que deje Atlas. Para conseguirlo, será importante cerrar filas en defensa y explotar la potencia de Kenedy, quien tendrá la responsabilidad de alimentar a Salomón Rondón para buscar hacer daño mediante los contragolpes.

Claves del Atlas vs Pachuca

Uno de los aspectos determinantes será la capacidad de Atlas para controlar el ritmo del encuentro. Los locales tienen la ventaja de jugar en el Estadio Jalisco y llegan mejor posicionados en la clasificación, por lo que buscarán tomar la iniciativa y obligar a Pachuca a defenderse durante largos tramos.

La actuación de Camilo Vargas también puede resultar decisiva. Su liderazgo y seguridad serán importantes para contener los ataques de los Tuzos, especialmente cuando Kenedy y Salomón Rondón encuentren espacios para lanzar sus ofensivas.

Por su parte, Pachuca deberá encontrar el equilibrio entre defenderse y atacar. La goleada sobre Tigres demostró que tiene argumentos para hacer daño, pero ante Atlas necesitará mantener el orden y aprovechar sus oportunidades con mucha efectividad.

La solidez colectiva de los Rojinegros, su fortaleza como locales y la necesidad de asegurar una posición favorable rumbo a la Liguilla aparecen como factores que podrían inclinar la balanza.

Pronóstico Atlas vs Pachuca: ¿Quién ganará?

Se espera un partido intenso, con un Atlas que intentará asumir el protagonismo y un Pachuca que llegará con la obligación de arriesgar para conseguir un resultado que lo mantenga en la pelea.

Los Tuzos tienen argumentos ofensivos para complicar a cualquier rival, especialmente después de su contundente victoria ante Tigres. Sin embargo, la regularidad de Atlas, su mejor posición en la tabla y la fortaleza que ha mostrado durante el torneo le dan una ligera ventaja.

Nuestro pronóstico para este compromiso es una trabajada victoria del Atlas 2-1 sobre el Pachuca.

Last modified: noviembre 7, 2026