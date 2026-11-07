Toluca vs Monterrey EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 16 Torneo Apertura 2026

¡Toluca vs Monterrey EN VIVO Jornada 16 Liga MX Apertura 2026!— FulBox (@Setodo) November 8, 2026
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¡Duelo de urgencias al rojo vivo e impacto directo en la Liguilla! El Toluca de Antonio Mohamed recibe en el caldero del Nemesio Diez a unos necesitados Rayados de Monterrey de Matías Almeyda en una batalla donde perder condenará las aspiraciones de ambos. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.
Ambos equipos llegan con la urgencia de conseguir la victoria si no quieren meterse en problemas de cara a la última jornada del campeonato regular.
El equipo local llega en el quinto casillero con 24 puntos, pero arrastrando seis partidos sin ganar, incluido el agridulce empate 2-2 ante el América de la jornada pasada.
Por su parte, la escuadra regiomontana desembarca en el noveno puesto con 21 unidades, inmersa en turbulencias extracancha y urgida de ganar en casa si no quieren acercarse a la eliminación. Vienen de igualar 3-3 ante Tijuana en casa.
Toluca buscará tomar la iniciativa impulsado por la visión de Jesús Angulo y Alexis Vega para alimentar el desequilibrio de Helinho y la fuerza de Paulinho.
Monterrey responderá con la solidez de Esteban Andrada y la creatividad de Orbelín Pineda para buscar la efectividad de Lucas Ocampos y Hugo Cuypers.
El tremendo peso histórico de la altura mexiquense y la fragilidad defensiva que arrastra la visita inclinarán la balanza a favor del cuadro local. Nuestro pronóstico es una apretada victoria del Toluca 2-1 sobre Monterrey. ¿Cuál es el tuyo?