Written by: noviembre 7, 2026 Torneo Apertura 2026

Toluca vs Monterrey EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 16 Torneo Apertura 2026

Toluca vs Monterrey

¡Duelo de urgencias al rojo vivo e impacto directo en la Liguilla! El Toluca de Antonio Mohamed recibe en el caldero del Nemesio Diez a unos necesitados Rayados de Monterrey de Matías Almeyda en una batalla donde perder condenará las aspiraciones de ambos. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Ambos equipos llegan con la urgencia de conseguir la victoria si no quieren meterse en problemas de cara a la última jornada del campeonato regular. 

El equipo local llega en el quinto casillero con 24 puntos, pero arrastrando seis partidos sin ganar, incluido el agridulce empate 2-2 ante el América de la jornada pasada.

Por su parte, la escuadra regiomontana desembarca en el noveno puesto con 21 unidades, inmersa en turbulencias extracancha y urgida de ganar en casa si no quieren acercarse a la eliminación. Vienen de igualar 3-3 ante Tijuana en casa.

Toluca buscará tomar la iniciativa impulsado por la visión de Jesús Angulo y Alexis Vega para alimentar el desequilibrio de Helinho y la fuerza de Paulinho

Monterrey responderá con la solidez de Esteban Andrada y la creatividad de Orbelín Pineda para buscar la efectividad de Lucas Ocampos y Hugo Cuypers.

El tremendo peso histórico de la altura mexiquense y la fragilidad defensiva que arrastra la visita inclinarán la balanza a favor del cuadro local. Nuestro pronóstico es una apretada victoria del Toluca 2-1 sobre Monterrey. ¿Cuál es el tuyo?

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