Toluca vs Monterrey EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 16 Torneo Apertura 2026

Torneo Apertura 2026

¡Toluca vs Monterrey EN VIVO Jornada 16 Liga MX Apertura 2026!



Tigres vs Cruz Azul en VIVO en link de la descripción#DiablosRojos #Rayados #LigaMX https://t.co/lSAdZuMH5Y — FulBox (@Setodo) November 8, 2026

¡Duelo de urgencias al rojo vivo e impacto directo en la Liguilla! El Toluca de Antonio Mohamed recibe en el caldero del Nemesio Diez a unos necesitados Rayados de Monterrey de Matías Almeyda en una batalla donde perder condenará las aspiraciones de ambos. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Ambos equipos llegan con la urgencia de conseguir la victoria si no quieren meterse en problemas de cara a la última jornada del campeonato regular.

El equipo local llega en el quinto casillero con 24 puntos, pero arrastrando seis partidos sin ganar, incluido el agridulce empate 2-2 ante el América de la jornada pasada.

Por su parte, la escuadra regiomontana desembarca en el noveno puesto con 21 unidades, inmersa en turbulencias extracancha y urgida de ganar en casa si no quieren acercarse a la eliminación. Vienen de igualar 3-3 ante Tijuana en casa.

Toluca buscará tomar la iniciativa impulsado por la visión de Jesús Angulo y Alexis Vega para alimentar el desequilibrio de Helinho y la fuerza de Paulinho.

Monterrey responderá con la solidez de Esteban Andrada y la creatividad de Orbelín Pineda para buscar la efectividad de Lucas Ocampos y Hugo Cuypers.

El tremendo peso histórico de la altura mexiquense y la fragilidad defensiva que arrastra la visita inclinarán la balanza a favor del cuadro local. Nuestro pronóstico es una apretada victoria del Toluca 2-1 sobre Monterrey. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: noviembre 7, 2026