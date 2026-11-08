León vs Chivas EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 16 Torneo Apertura 2026

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¡Todo o nada en el Nou Camp! León recibe a Chivas en un enfrentamiento de alto voltaje que puede definir el futuro de ambos equipos en la recta final del campeonato. Los Esmeraldas están obligados a ganar para mantenerse en la pelea por la Liguilla, mientras que el Guadalajara llega como co-líder y quiere prolongar su gran momento para seguir luchando por la cima de la clasificación.

La presión será máxima para los dos conjuntos, aunque por motivos muy diferentes. León no tiene margen de error después de su reciente tropiezo, mientras que Chivas buscará demostrar que su racha ganadora no es casualidad. ¡Se esperan noventa minutos de mucha intensidad!

¿Cómo llega León?

El conjunto esmeralda llega a este compromiso con 22 puntos y una situación bastante delicada en la clasificación. León comenzó la jornada al borde de la zona de Liguilla, por lo que necesita conseguir una victoria para mantenerse con posibilidades de avanzar a la fase final.

En la jornada anterior sufrió una derrota ante Cruz Azul, un resultado que complicó todavía más su panorama y aumentó la presión de cara a este enfrentamiento.

Los Esmeraldas saben que jugar en el Nou Camp puede representar una ventaja importante, pero tendrán que mostrar una versión mucho más contundente si quieren superar a uno de los equipos más sólidos del torneo.

Para conseguirlo, León intentará tomar la iniciativa apoyándose en el empuje de Rodrigo Echeverría. Su trabajo en el mediocampo será fundamental para generar oportunidades y abastecer el desequilibrio de Alfonso Alvarado e Ismael Díaz, quienes tendrán la responsabilidad de marcar diferencias en el último tercio del campo.

¿Cómo llega Chivas?

El Guadalajara atraviesa un momento espectacular y llega como co-líder de la clasificación con 29 unidades. La escuadra dirigida por Gabriel Milito acumula tres victorias consecutivas y ha demostrado una gran capacidad ofensiva en esta recta final del campeonato.

Su más reciente presentación terminó con una contundente victoria por 4-2 sobre Atlante, resultado que confirmó el buen funcionamiento de un equipo que quiere mantenerse en la pelea por el liderato general.

Chivas sabe que visitar al León nunca es sencillo, especialmente cuando su rival se juega prácticamente la temporada. Sin embargo, el Rebaño tiene confianza de sobra y buscará imponer su calidad para conseguir otros tres puntos.

En el aspecto táctico, los rojiblancos intentarán ordenar su zaga con Luis Romo como una pieza importante para darle equilibrio al equipo. Más adelante, la visión del Piojo Alvarado y la contundencia de Efraín Álvarez serán fundamentales para aprovechar los espacios y lastimar al contragolpe.

Claves del León vs Chivas

Uno de los factores determinantes será la diferencia de momento futbolístico. León llega presionado por su posición en la tabla y necesita ganar después de caer ante Cruz Azul, mientras que Chivas acumula tres triunfos consecutivos y atraviesa una dinámica mucho más positiva.

La batalla en el mediocampo también tendrá un papel fundamental. Rodrigo Echeverría buscará impulsar los ataques de los Esmeraldas, pero tendrá enfrente a un Guadalajara que intentará mantener el orden con Luis Romo y aprovechar cada recuperación para lanzar ofensivas rápidas.

Otro aspecto importante será el desequilibrio individual. Alfonso Alvarado e Ismael Díaz pueden generar peligro para los locales, aunque Chivas cuenta con futbolistas capaces de marcar diferencias en espacios reducidos, como el Piojo Alvarado y Efraín Álvarez.

Finalmente, la contundencia puede terminar definiendo el encuentro. El Guadalajara llega con un volumen ofensivo importante y viene de marcar cuatro goles ante Atlante, una señal de alerta para una defensa esmeralda que tendrá que ofrecer una actuación muy sólida.

Pronóstico León vs Chivas: ¿Quién ganará?

Se espera un partido sumamente parejo, con un León obligado a tomar riesgos y un Guadalajara que intentará aprovechar los espacios para extender su racha ganadora.

Los Esmeraldas tienen la ventaja de jugar en casa y saben que necesitan los tres puntos para no complicar todavía más sus aspiraciones de Liguilla. Sin embargo, el momento de Chivas, sus tres victorias consecutivas y el enorme volumen de juego que generan sus atacantes le dan una ligera ventaja.

La necesidad de León podría abrir espacios que el Rebaño tenga la capacidad de aprovechar para llevarse una victoria muy importante en el Nou Camp.

Nuestro pronóstico es una trabajada victoria de Chivas 2-1 sobre el León.

Last modified: noviembre 8, 2026