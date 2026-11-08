Querétaro vs Puebla EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 16 Torneo Apertura 2026

Torneo Apertura 2026

¡Querétaro vs Puebla EN VIVO Jornada 16 Liga MX Apertura 2026!



Chivas vs León en VIVO en la descripción#Gallos #LaFranja #LigaMX https://t.co/xMioV6EUCj — FulBox (@Setodo) November 8, 2026

¡Se juegan la vida en La Corregidora! Querétaro recibe al Puebla en un enfrentamiento de máxima urgencia, donde ambos equipos necesitan una victoria para mantener vivas sus esperanzas de clasificar a la Liguilla. Gallos Blancos y La Franja comenzaron el torneo con buenas sensaciones, pero han sufrido un desplome preocupante y ahora están al borde de quedar eliminados. ¡No hay margen para otro tropiezo!

Los queretanos llegan con la obligación de romper una racha negativa que amenaza con dejarlos fuera de la pelea, mientras que Puebla atraviesa una situación todavía más complicada y necesita reaccionar cuanto antes si quiere evitar una eliminación anticipada.

¿Cómo llega Querétaro?

Gallos Blancos ocupa la posición 11 de la clasificación con 20 puntos, pero su panorama se ha complicado considerablemente después de acumular cuatro derrotas consecutivas.

El conjunto queretano necesita recuperar la confianza y volver a sumar de a tres para mantenerse en la pelea por un boleto a la fase final. Después de un arranque prometedor, el equipo ha perdido regularidad y sabe que este compromiso puede representar un punto de inflexión en su temporada.

La ventaja para Querétaro será jugar en La Corregidora, donde buscará aprovechar el respaldo de su afición para tomar la iniciativa desde los primeros minutos. La intención será adelantar líneas, presionar al rival y hacer valer su pegada en el área contraria.

Los Gallos saben que no pueden especular con el resultado. La victoria es prácticamente una obligación si quieren seguir dependiendo de sus propios resultados en la recta final del campeonato.

¿Cómo llega Puebla?

La Franja atraviesa una situación todavía más delicada. Puebla ocupa el puesto 14 con 16 unidades y acumula ocho partidos consecutivos sin conseguir una victoria, una racha que lo tiene prácticamente eliminado de la competencia.

En la jornada anterior sufrió otra derrota al caer 2-1 en casa frente a Pumas, resultado que aumentó la presión sobre un equipo que necesita encontrar respuestas urgentemente.

Puebla tendrá una visita complicada ante un rival que también llega necesitado, pero intentará aprovechar esa presión para competir con inteligencia. Su prioridad será ordenar las líneas defensivas, luchar cada balón y buscar espacios al contragolpe.

La Franja necesita recuperar su capacidad ofensiva y romper una sequía de resultados que ha terminado por comprometer seriamente sus aspiraciones. Si quiere salir con puntos de La Corregidora, tendrá que mostrar una versión mucho más efectiva.

Claves del Querétaro vs Puebla

La primera gran diferencia puede estar en la necesidad de ambos equipos. Querétaro todavía tiene 20 puntos y se encuentra en una posición desde la que puede pelear por la clasificación, por lo que ganar este partido resulta fundamental para mantener vivas sus aspiraciones.

Puebla, en cambio, llega con ocho encuentros sin victoria y con una situación mucho más comprometida. La presión puede jugar en su contra, especialmente si recibe un gol temprano y se ve obligado a modificar su planteamiento.

Otro aspecto importante será el aprovechamiento de la localía. Gallos Blancos buscará apoyarse en su afición para presionar desde el arranque y generar oportunidades, mientras que los poblanos intentarán resistir y encontrar espacios para sorprender mediante transiciones rápidas.

También será determinante la efectividad frente al arco. Querétaro necesita transformar su urgencia en ocasiones claras, mientras que Puebla deberá aprovechar cualquier oportunidad si quiere romper su mala racha.

Pronóstico Querétaro vs Puebla: ¿Quién ganará?

Se espera un partido intenso y con mucha presión, pues ambos equipos saben que una derrota podría significar prácticamente el adiós a sus aspiraciones de clasificar a la Liguilla.

Puebla llega con una racha muy preocupante de ocho partidos sin ganar y tendrá que ofrecer una actuación extraordinaria para conseguir un resultado positivo como visitante. Querétaro tampoco atraviesa su mejor momento, pero cuenta con una motivación adicional: todavía tiene una oportunidad de meterse en la pelea y jugará respaldado por su afición.

La mayor necesidad de los Gallos, su condición de local y el desgaste futbolístico que arrastra La Franja nos llevan a inclinar la balanza a favor del conjunto queretano.

Nuestro pronóstico es una trabajada victoria de Querétaro 2-1 sobre el Puebla.

Last modified: noviembre 8, 2026