Real Madrid vs París EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 4 Champions League Femenina 2026-27

Champions League 2026-2027

¡Duelo a todo o nada en la Champions League Femenina con impacto directo en la clasificación! El Real Madrid recibe en la caldera de Valdebebas al peligroso Paris FC en un choque de alta tensión donde el primer triunfo es una obligación absoluta. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Ambos equipos llegan sin conocer la victoria en tres jornadas, por lo que saldrán decididas a conseguir su primer triunfo que les de un respiro en la lucha por la fase final.

El equipo merengue llega como sublíder en España tras igualar a uno ante el Athletic el fin de semana e invicto en Europa con tres empates tras medirse al Bayern Múnich en la última jornada.

Por su parte, la escuadra parisina desembarca motivada tras golear 5-0 al Montpellier en Francia, pero mermada por la expulsión de Clara Mateo sufrida en su último duelo de Champions.

Real Madrid tomará la iniciativa apoyado en la visión de Linda Caicedo y la magia de Eva Navarro para habilitar el gol de Lineth Beerensteyn y Athenea del Castillo.

Paris responderá apretando líneas en la medular para lanzar a velocidad los desmarques de Evelyne Viens al contragolpe.

La enorme jerarquía individual de las atacantes locales y el peso de la ausencia de Clara Mateo en la visita terminarán inclinando la balanza en Valdebebas. Nuestro pronóstico es una trabajada victoria del Real Madrid 2-1 sobre el Paris. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: noviembre 10, 2026