Real Madrid vs París EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 3 Champions League Femenil 2025-26

Copas Internacionales

El Real Madrid Femenino recibe al París FC este martes 11 de noviembre en el estadio Alfredo Di Stéfano, por la tercera jornada de la fase liga de la UEFA Women’s Champions League 2025-26.

El encuentro comenzará a las 17:00 (ARG/URU/CHI), 15:00 (COL/PER/ECU) y podrá verse en vivo por Disney+ (solo para Sudamérica). En Catalunya, el duelo se transmitirá gratis por Esport3.

💥 Un Real Madrid intratable

Las dirigidas por Pau Quesada atraviesan un momento brillante en Europa. El conjunto merengue llega invicto y segundo en la clasificación, con seis puntos, los mismos que el líder Barcelona, aunque con menor diferencia de gol.

El equipo madrileño debutó con una contundente goleada 6-2 ante la Roma, y luego logró una victoria de prestigio 2-1 frente al PSG en París. Ahora, regresa a casa con el objetivo de mantener el puntaje perfecto y dar un paso firme hacia la clasificación.

En la Liga F, las blancas también vienen de una racha positiva: golearon 5-0 al Alhama CF, con una destacada actuación de Linda Caicedo, quien marcó un golazo tras recorrer medio campo.

🔍 Jugadoras a seguir

Alba Redondo : la delantera española lidera la tabla de goleadoras del torneo con tres tantos. Su conexión con Linda Caicedo por las bandas ha sido letal.

: la delantera española lidera la tabla de goleadoras del torneo con tres tantos. Su conexión con Linda Caicedo por las bandas ha sido letal. Daphné Corboz: mediocampista del París FC y una de las jugadoras más experimentadas del conjunto francés. Aporta equilibrio y experiencia internacional.

⚠️ París FC, en busca de aire

Del otro lado, el París FC llega necesitado de puntos. Tras un empate 2-2 ante OH Leuven y una dura derrota ante el Chelsea, el conjunto francés suma apenas un punto y ocupa los puestos de eliminación.

En su liga local, el equipo viene de vencer 2-1 a Lens, resultado que lo mantiene tercero con 15 unidades, pero su situación en Europa es más delicada: una nueva derrota podría complicar seriamente sus aspiraciones.

📊 Antecedente reciente

La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue el 14 de diciembre de 2023, con victoria 2-1 del París FC.

🕒 Detalles del partido

📅 Fecha: Martes 11 de noviembre, 2025

🏟️ Estadio: Alfredo Di Stéfano, Madrid

⏰ Hora:

21:00 (CET)

17:00 (Argentina, Uruguay, Chile)

15:00 (Colombia, Perú, Ecuador)

📺 TV / Streaming: Disney+ (Sudamérica) / Esport3 (Catalunya)

🎯 Lo que se juega

El Real Madrid necesita ganar para llegar con margen al tramo más exigente de la fase, en la que enfrentará consecutivamente al Arsenal —vigente campeón— y al poderoso Wolfsburgo.

Una victoria ante el París FC le permitiría seguir el paso del Barcelona y consolidarse como una de las revelaciones de esta edición de la Champions Femenina.

Last modified: noviembre 11, 2025