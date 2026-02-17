Real Madrid vs Paris EN VIVO Hora y Canal Por Internet Playoffs Champions League Femenina 2025-26

Copas Internacionales

El Real Madrid Femenino recibe al Paris FC Femenino este miércoles 18 de febrero a las 18:45 horas (España) en el Estadio Alfredo Di Stéfano, por la vuelta de los playoffs de la Champions League femenina 2025-26.

Las blancas llegan con ventaja tras imponerse 3-2 en la ida en Francia, con goles de Caroline Weir, Athenea del Castillo y Linda Caicedo.

📺 Dónde ver el partido

España: Disney+

Disney+ México: TVC Deportes

TVC Deportes Sudamérica: Disney+

Disney+ Estados Unidos: ESPN Deportes, Paramount+, CBSSN y Fubo Sports

⚪ Real Madrid Femenino: ventaja y confianza

Las Merengues atraviesan buen momento. Vienen de ganar 3-0 a Alhama en Liga F y son segundas con 47 puntos, solo por detrás del Barcelona.

En la ida mostraron contundencia ofensiva y carácter. Además, Athenea del Castillo alcanzó los 200 partidos con el club, consolidándose como una de las jugadoras históricas del equipo junto a Misa.

Con la ventaja en el marcador global y el apoyo en casa, el Madrid buscará cerrar la eliminatoria sin sobresaltos.

🔵 Paris FC: todo a la Champions

El conjunto parisino es cuarto en la División 1 Féminine con 27 puntos, lejos del liderato del Olympique Lyon. Sin opciones reales en liga, la Champions se convierte en su gran objetivo.

En la ida demostraron capacidad ofensiva con los goles de Kaja Korosec y Maeline Mendy, y necesitan al menos un triunfo por un gol para forzar la prórroga.

📊 Pronóstico

Se espera un partido intenso, con Paris FC obligado a arriesgar desde el inicio y el Real Madrid buscando aprovechar los espacios.

Pronóstico: Real Madrid Femenino 2-1 Paris FC.

Las blancas aprovechan su ventaja y sellan el pase a la siguiente ronda.

