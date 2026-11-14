América vs New York RB EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso Noviembre 2026

Fútbol Mexicano

¡Prueba de fuego para el Club América en Nueva Jersey! Las Águilas se enfrentan a los New York Red Bulls en un partido de preparación que llega en un momento complicado para el conjunto azulcrema. Con la Liguilla del fútbol mexicano cada vez más cerca, el equipo buscará recuperar la confianza y reencontrarse con la victoria, aunque tendrá que hacerlo con una alineación alternativa debido a las numerosas ausencias por la Fecha FIFA.

Del otro lado estarán unos Red Bulls que ya quedaron eliminados de los playoffs de la MLS y que afrontarán este compromiso con la intención de despedir su temporada de la mejor manera posible. Se espera un encuentro abierto, con dos equipos que tienen motivos distintos para competir y varios jugadores con mucho que demostrar.

¿Cómo llega el América al partido contra New York Red Bulls?

El Club América atraviesa un momento de incertidumbre. La escuadra dirigida por Guillermo Almada acumula cuatro partidos consecutivos sin conocer la victoria y necesita recuperar buenas sensaciones antes de afrontar el cierre de la temporada regular, donde tendrá un compromiso importante frente a Tigres.

La situación no será sencilla, pues las Águilas sufrirán siete bajas por la Fecha FIFA. Esto obligará al cuerpo técnico a recurrir a jugadores que habitualmente tienen menos participación, convirtiendo este amistoso en una oportunidad para evaluar alternativas y observar quiénes pueden levantar la mano de cara a los próximos compromisos.

Entre los nombres que tendrán protagonismo destaca Rodolfo Cota, quien aportará experiencia y seguridad bajo los tres postes. En la defensa, Ramón Juárez será una de las referencias por su liderazgo, mientras que jóvenes como Derek Jiménez y Osvaldo Arriaga tendrán la oportunidad de demostrar su talento y ganarse un lugar.

Para el América, más allá del resultado, será fundamental recuperar confianza, mejorar su funcionamiento colectivo y comprobar que cuenta con alternativas suficientes para competir cuando no tenga disponibles a sus principales figuras.

¿Cómo llegan los New York Red Bulls?

Los New York Red Bulls afrontan este encuentro después de una temporada complicada en la MLS. El conjunto dirigido por Michael Bradley quedó fuera de los playoffs, por lo que ya no tiene posibilidades de pelear por el título y únicamente buscará cerrar el semestre con una buena actuación ante su afición.

Jugar en Nueva Jersey representa una motivación importante para los neoyorquinos, que intentarán aprovechar la localía para imponerse ante uno de los clubes más importantes del fútbol mexicano.

Su principal apuesta estará en la intensidad física, la presión y un estilo vertical que pueda poner en problemas a una defensa americanista que no contará con su alineación habitual. La falta de rodaje de algunos suplentes azulcremas podría convertirse en una oportunidad para los Red Bulls.

Sin embargo, tampoco se descarta que Michael Bradley realice varias rotaciones, considerando que se trata de un compromiso de preparación y que el equipo ya no tiene objetivos competitivos en la MLS.

Claves del América vs New York Red Bulls

Uno de los aspectos más importantes será la adaptación del América a una alineación alternativa. Las siete ausencias por Fecha FIFA representan un desafío para Guillermo Almada, pero también una oportunidad para que los futbolistas jóvenes demuestren que pueden responder cuando el equipo los necesita.

La experiencia de Rodolfo Cota y Ramón Juárez será fundamental para darle estabilidad a los azulcremas, especialmente ante un rival que buscará imprimir velocidad y aprovechar cualquier desajuste defensivo.

Por su parte, los Red Bulls intentarán imponer condiciones mediante la intensidad física y los ataques verticales. Si consiguen presionar desde el inicio y obligar al América a cometer errores, podrían generar varias ocasiones de peligro.

También habrá que prestar atención a la motivación de los suplentes americanistas. Para muchos de ellos, este partido representa una oportunidad importante de mostrarse ante su entrenador y demostrar que merecen más minutos en el cierre del campeonato.

El apoyo de la tribuna en Harrison podría impulsar a los locales, aunque la calidad y experiencia de los jugadores azulcremas les permitirá competir incluso sin contar con su plantel completo.

Pronóstico América vs New York Red Bulls: ¿Quién ganará?

Se espera un partido disputado y con alternativas para ambos equipos. Los New York Red Bulls tienen a su favor la localía y la posibilidad de imponer un ritmo intenso ante un América que presentará varias modificaciones en su alineación.

Sin embargo, las Águilas tienen una plantilla con mayor experiencia y jugadores que buscarán aprovechar esta oportunidad para recuperar protagonismo. La necesidad de demostrar su calidad podría convertirse en un factor determinante durante los noventa minutos.

Nuestro pronóstico es un disputado triunfo del América 2-1 sobre el New York Red Bulls. Los azulcremas tendrán que trabajar para superar la intensidad del conjunto neoyorquino, pero cuentan con argumentos para llevarse la victoria y recuperar confianza antes de la Liguilla.

Last modified: noviembre 14, 2026