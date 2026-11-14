Querétaro vs Monterrey EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 7 Torneo Apertura 2026

Torneo Apertura 2026

¡Final adelantada en La Corregidora! Querétaro y Monterrey se enfrentan en un partido de vida o muerte que podría definir buena parte de sus aspiraciones de Liguilla. Los Gallos Blancos reciben a Rayados en el duelo pendiente de la Jornada 7, con ambos equipos obligados a conseguir los tres puntos para meterse entre los ocho mejores del torneo. No hay margen para otro tropiezo: el ganador dará un paso importantísimo hacia la clasificación, mientras que el perdedor quedará prácticamente eliminado.

La presión será máxima en un encuentro donde los dos clubes llegan golpeados, aunque todavía dependen de sí mismos para alcanzar su objetivo. Querétaro buscará aprovechar su condición de local para romper su mala racha, mientras que Monterrey intentará demostrar que tiene la jerarquía necesaria para levantarse después de una goleada dolorosa.

¿Cómo llega Querétaro al partido contra Monterrey?

Los Gallos Blancos atraviesan uno de sus momentos más complicados de la temporada. El equipo queretano ha ligado cinco derrotas consecutivas, una racha que ha encendido las alarmas y que necesita terminar cuanto antes si pretende mantenerse en la pelea por un boleto a la Liguilla.

Su último resultado fue una derrota por 2-0 en casa frente a Puebla, un golpe especialmente duro porque volvió a evidenciar las dificultades del equipo para encontrar respuestas en los momentos complicados.

A pesar de esta caída libre, Querétaro todavía tiene motivos para creer. Con 20 puntos en su cuenta, los Gallos se mantienen dependiendo de sí mismos para conseguir la clasificación. Por eso, este compromiso representa prácticamente una final: ganar significaría recuperar terreno y meterse entre los ocho primeros, mientras que una nueva derrota podría dejarlos virtualmente fuera de la pelea.

La prioridad será recuperar la solidez defensiva, evitar errores que le permitan crecer a Monterrey y aprovechar la intensidad de jugar en La Corregidora. En ataque, buena parte de sus esperanzas estarán depositadas en Alí Ávila, quien necesitará estar fino frente al arco para aprovechar las oportunidades que se presenten.

¿Cómo llega Monterrey al partido?

Rayados tampoco llega en su mejor momento. El conjunto regiomontano sufrió una auténtica pesadilla en su compromiso anterior, cuando fue goleado 4-0 por Toluca, un resultado que lo sacó de la zona de clasificación y lo mandó hasta la décima posición con 21 unidades.

La derrota dejó muchas dudas, especialmente por el funcionamiento defensivo y la capacidad del equipo para responder ante un rival que lo superó ampliamente. Ahora, Monterrey necesita pasar página rápidamente porque otro tropiezo complicaría seriamente sus aspiraciones de mantenerse en la lucha por la Liguilla.

El equipo tendrá que recomponer su zaga después de la expulsión de Carlos Salcedo y encontrar mayor equilibrio para evitar que Querétaro aproveche los espacios. Sin embargo, la principal fortaleza de Rayados está en el talento individual de su ofensiva.

Jugadores como Diego Rossi y Hugo Cuypers serán fundamentales para marcar diferencias en los últimos metros. Si Monterrey consigue imponer su calidad y encuentra espacios para atacar, tendrá argumentos suficientes para hacer daño a una defensa queretana que llega con muchas dudas.

Claves del Querétaro vs Monterrey

El primer factor será la presión. Ambos equipos saben que este partido puede cambiar por completo su panorama en el campeonato, por lo que será importante manejar la ansiedad y evitar errores desde los primeros minutos.

Querétaro intentará convertir La Corregidora en una fortaleza. Su mejor alternativa será mantener el orden defensivo, competir con intensidad física y aprovechar cualquier oportunidad para sorprender a Rayados. La urgencia del rival también podría abrir espacios que los Gallos deberán saber explotar.

Por su parte, Monterrey necesita mostrar una reacción inmediata después del 4-0 ante Toluca. La reconstrucción de su defensa será determinante, pero también tendrá que encontrar la manera de aprovechar la superioridad individual de sus atacantes.

Otro aspecto importante será la efectividad. En un partido con tanto en juego, las oportunidades podrían ser limitadas y cada error tendrá un costo elevado. El equipo que consiga aprovechar mejor sus ocasiones tendrá una ventaja considerable.

Pronóstico Querétaro vs Monterrey: ¿Quién ganará?

Se espera un encuentro muy disputado, con dos equipos conscientes de que no pueden permitirse otro tropiezo. Querétaro tiene la motivación de jugar en casa y la necesidad de terminar con su mala racha, pero sus cinco derrotas consecutivas generan dudas sobre su capacidad para sostener un partido de esta exigencia.

Monterrey también llega presionado y tendrá que corregir muchos aspectos después de la goleada ante Toluca. Sin embargo, la mayor jerarquía de su plantilla y el peso individual de sus jugadores ofensivos podrían terminar marcando la diferencia en los momentos decisivos.

Nuestro pronóstico es una trabajada victoria de Monterrey 2-1 sobre Querétaro. Rayados sufrirá en La Corregidora, pero tiene argumentos para llevarse tres puntos fundamentales en su lucha por entrar a la Liguilla.

Last modified: noviembre 14, 2026