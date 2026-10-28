América vs Tijuana EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 7 Torneo Apertura 2026

Torneo Apertura 2026

¡América vs Tijuana EN VIVO Partido pendiente Liga MX Apertura 2026!



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¡Choque de alto voltaje por el liderato y las aspiraciones de Liguilla! El América vuelve a la acción en el Estadio Banorte para recibir a los Xolos de Tijuana en un enfrentamiento correspondiente a la Jornada 7 del fútbol mexicano. Las Águilas quieren demostrar por qué son el superlíder del campeonato, mientras que el conjunto fronterizo llega con la motivación a tope después de una contundente victoria.

Aunque el partido parecía inclinarse claramente a favor del equipo azulcrema hace unos días, los resultados más recientes han cambiado el panorama. América viene de sufrir un tropiezo inesperado en casa y Tijuana aterriza en la capital después de una goleada que puede impulsar sus aspiraciones.

Con ambos equipos necesitados de un resultado importante, se espera un encuentro intenso en el que la contundencia y los errores defensivos podrían marcar la diferencia. ¿Podrán las Águilas recuperar su mejor versión o los Xolos darán la sorpresa?

¿Cómo llegan América y Tijuana a la Jornada 7?

América: el superlíder quiere recuperar el paso ganador

El América se mantiene en la primera posición de la tabla gracias a sus buenas actuaciones y a una ofensiva que ha demostrado tener argumentos para marcar diferencias. Sin embargo, su reciente derrota encendió algunas alertas en Coapa.

Las Águilas cayeron 2-1 ante Pachuca el pasado domingo, en un resultado amargo porque llegó frente a su afición y significó su primer descalabro en sus últimos cinco encuentros.

Ahora, el conjunto azulcrema tendrá la oportunidad de reaccionar rápidamente. Conservar el liderato y demostrar que el tropiezo fue solamente un accidente serán dos de sus principales objetivos frente a Tijuana.

Para conseguirlo, América necesitará recuperar el control del mediocampo y darle continuidad a su propuesta ofensiva. Erick Sánchez será fundamental para organizar los ataques y encontrar los espacios que permitan explotar la velocidad de Brian Rodríguez y la capacidad goleadora de Miguel Borja.

El equipo capitalino cuenta con argumentos para imponer condiciones, pero tendrá que evitar las desconcentraciones que puedan darle vida a un rival que llega motivado.

Tijuana: los Xolos quieren aprovechar el impulso de su goleada

Los Xolos de Tijuana llegan a este compromiso con una motivación renovada después de aplastar 4-1 a Santos Laguna el pasado domingo. El resultado representa un impulso importante para un equipo que necesita sumar puntos y afianzarse en la zona de clasificación a la fase final.

Visitar al superlíder será una prueba exigente, pero también una oportunidad para demostrar que puede competir contra los mejores equipos del torneo.

La escuadra fronteriza deberá mantener el orden defensivo y aprovechar los momentos en los que pueda atacar con espacios. Unai Bilbao será una pieza importante para contener los avances azulcremas, mientras que Toño Rodríguez tendrá la responsabilidad de responder cuando América consiga superar la primera línea defensiva.

En ataque, Elías Manoel podría convertirse en una de las principales armas de Tijuana para intentar sorprender mediante contragolpes. La clave estará en aprovechar las oportunidades que aparezcan, porque ante un equipo con la capacidad ofensiva del América, desperdiciar ocasiones puede resultar muy costoso.

Claves tácticas del América vs Tijuana

El mediocampo será territorio de batalla

Uno de los aspectos determinantes del encuentro será la lucha por controlar la zona central del campo. América buscará adueñarse de la posesión mediante Erick Sánchez, quien tendrá la misión de distribuir el balón y conectar con los futbolistas más peligrosos de la ofensiva.

Si las Águilas consiguen mover a la defensa rival y generar espacios por los costados, Brian Rodríguez tendrá oportunidades para explotar su velocidad y encarar a los defensores. Al mismo tiempo, Miguel Borja buscará aprovechar los centros, pases filtrados y balones dentro del área.

Tijuana, por su parte, tendrá que cerrar los espacios interiores y evitar que el conjunto local juegue con comodidad cerca del área. Si permite que América domine durante largos periodos, la presión sobre su defensa podría aumentar considerablemente.

Los contragolpes de Tijuana pueden complicar al América

Aunque el conjunto fronterizo podría pasar varios minutos defendiendo, eso no significa que renunciará al ataque. Su principal oportunidad estará en recuperar el balón y avanzar rápidamente antes de que América pueda reorganizarse.

Elías Manoel tendrá un papel importante en esas transiciones, especialmente si encuentra espacios a la espalda de los defensores azulcremas.

La zaga americanista deberá mantenerse concentrada y evitar pérdidas en zonas comprometidas. Después de la derrota ante Pachuca, el equipo de Coapa necesita demostrar que puede corregir sus errores sin perder la agresividad que caracteriza a su propuesta ofensiva.

Pronóstico de América vs Tijuana

Se espera un partido más complicado de lo que podría sugerir la diferencia de posiciones entre ambos equipos. América parte como favorito por su condición de superlíder y por la calidad de sus hombres de ataque, pero el reciente triunfo de Tijuana por 4-1 ante Santos demuestra que los fronterizos tienen capacidad para hacer daño.

Las Águilas necesitan responder después de su tropiezo frente a Pachuca y recuperar la confianza ante su afición. La presencia de Erick Sánchez en la generación de juego, la velocidad de Brian Rodríguez y la contundencia de Miguel Borja pueden ser factores decisivos para inclinar la balanza.

Tijuana intentará aprovechar cualquier espacio para sorprender, aunque sostener el orden defensivo durante todo el encuentro será un desafío ante la ofensiva local.

Por la necesidad de recuperar su mejor versión, la calidad individual de sus atacantes y la ventaja de jugar en casa, nuestra expectativa es que América consiga una victoria ajustada.

Pronóstico: América 2-1 Tijuana.

Nuestra apuesta es por un triunfo trabajado de las Águilas, que podrían encontrar la diferencia en los momentos decisivos y conservar su posición de privilegio en la tabla.

¿Quién ganará el América vs Tijuana?

El superlíder está obligado a reaccionar después de su derrota ante Pachuca, mientras que los Xolos buscarán aprovechar su buen momento para sumar puntos importantes en la pelea por la clasificación.

América tiene la ventaja de jugar en casa y cuenta con una ofensiva capaz de resolver partidos complicados, pero Tijuana llegará dispuesto a luchar hasta el final.

Last modified: octubre 28, 2026