Minnesota Vikings vs Green Bay Packers EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semana 16 NFL 2019

Los Green Bay Packers y los Minnesota Vikings, sus rivales de toda la vida, se enfrentarán por el título de la NFC Norte el lunes por la noche, pero ambos están vivos por un premio mayor: el máximo favorito de la conferencia. Son dos de los cinco equipos que compiten por ese lugar, parte de una carrera de desempate de la NFC de alto nivel donde cada contendiente podría terminar con 12 victorias o más.

El hecho de que los Packers (11-3) estén en esta posición, un año después de estar eliminados en una temporada 6-9-1, es impresionante. Animado por el entrenador en jefe de primer año Matt LaFleur, el corredor Aaron Jones ha proporcionado el tipo de producción apresurada que rara vez se vio durante la era de Aaron Rodgers. Se creó una ofensa multidimensional que puede vencerlo de muchas maneras.

Los Vikings (10-4), mientras tanto, han ganado ocho de sus últimos 10 juegos con un resurgente Kirk Cousins ​​en el centro. Un año después de retirarse de la disputa por los playoffs en el final de la temporada regular, se aseguraron su lugar el sábado por la noche por cortesía de la derrota de los Rams en el último segundo ante los 49ers. Tanto una apuesta por el primer puesto (que requiere un empate en el juego San Francisco-Seattle la próxima semana) como la división seguiría siendo difícil, pero la creencia del equipo en sí mismo y el entrenador en jefe Mike Zimmer está de vuelta con toda su fuerza.

Los Vikings también siguen siendo el único equipo invicto en casa esta temporada (6-0). ¿Pueden mantener su impulso en el U.S.Bank Stadium? ¿O los Packers continuarán su improbable impulso de volver a subir a la cima de la NFC? Una victoria para ellos el lunes por la noche asegura el NFC Norte e iguala las victorias de la temporada regular para una de las franquicias más emblemáticas de la NFL desde 2014.

Hora y Canal Vikings vs Packers

Inicio: lunes 23 de diciembre a las 5:15 p.m PT / 8:15 p.m. ET en Estados Unidos. 7:15 p.m en México.

TV: ESPN en Estados Unidos y México.

Spread: Vikings -5.5

Tres cosas para mirar

1. ¿Quién corre por los Vikings? ¿Y cómo puede eso estar a la altura de Aaron Jones?

Los Vikings recibieron un golpe el sábado cuando Dalvin Cook fue descartado por una lesión en el hombro izquierdo. Cook, cuyas 1,135 yardas por tierra ocupan el cuarto lugar en la NFC, no practicó durante toda la semana después de lesionarse en la victoria de la semana pasada contra los Chargers.

Eso dejaría a Alexander Mattison en posición para comenzar. El problema es que tampoco está cerca del 100 por ciento. Un esguince de tobillo sufrido en la Semana 14 contra los Leones lo deja cuestionable, poniendo a Matt Boone, la tercera opción, en posición para comenzar.

Para ser justos, Boone corrió para 56 yardas y dos puntajes en la segunda mitad la semana pasada después de la lesión de Cook. Pero eso fue contra una defensa de los Chargers que ya parecía haberse rendido. Intenta enfrentarte a una unidad de los Packers que tiene 23 entradas, la séptima en la NFL, y cuya defensa rápida ha mejorado últimamente (menos de 100 yardas permitidas en dos de los últimos tres juegos). Una de esas historias de éxito fue contra Saquon Barkley de los Gigantes; ¿Cómo crees que le irá a un jugador de segundo año con 32 acarreos de carrera?

Es una gran pérdida para los Vikings cuando consideras quién viene hacia ellos desde la otra línea lateral. Jones ha sido fantástico para los Packers, empatado en el liderato de la NFL con 14 touchdowns por tierra (tres de los cuales han llegado en los últimos dos juegos). También es el tercer receptor líder del equipo (425 yardas) y ha demostrado ser eficiente en la zona roja. Los vikingos tienen la cuarta mejor defensa de la zona roja (tasa de conversión del 47.5 por ciento), pero Jones será uno de sus desafíos más duros del año.

Con ese historial, es notable que Cook, y no Jones, se prepare para el Pro Bowl este enero. Con Cook fuera, Jones estará motivado para mostrar a los votantes que cometieron un error frente a una audiencia nacional.

2. Aaron Rodgers vs. Kirk Cousins

Algunos pensaron que Cousins, desairado por el Pro Bowl esta semana, debería haberse ganado un lugar sobre Rodgers (octava selección de carrera). Su índice de pasador de 111.1 es segundo en la NFC; 12 de sus 25 pases de touchdown han llegado en las últimas seis semanas. Lo más importante, un mariscal de campo que alguna vez consideró una máquina de rotación está en camino de obtener el total más bajo de intercepción de temporada completa (cinco) en su carrera en la NFL.

Sin embargo, el problema para Cousins ​​podría ser tan simple como el día de la semana. Tiene 0-8 de por vida como titular en los juegos de los lunes por la noche tanto para Washington como para Minnesota. Se alimenta de una narrativa de que uno de los mejores mariscales de campo estadísticamente en esta década no puede salir adelante en momentos difíciles.

«Si nos golpean el lunes por la noche, no será por Kirk Cousins«, dijo el entrenador en jefe Mike Zimmer. «Será porque no ganamos como equipo … con suerte, él tiene un gran juego y esperamos que ganemos, pero no todo depende de él».

Rodgers no necesita ese tipo de protección con respecto a su historial. Pero lo interesante de su juego en 2019 es que uno de los mejores quarterbacks de la liga ha sido más un gerente de juego que un cambio de juego. Actualmente en la segunda racha libre de intercepciones más larga de su carrera, Rodgers está en camino de perderse la marca de 4,000 yardas por quinta vez en 12 temporadas de la NFL como titular. Tres de esas veces, estaba herido o no pudo comenzar los 16 juegos completos.

Donde los patios de pase han bajado, aunque ha aumentado la eficiencia ofensiva. Un margen de rotación de más de 14 ocupa el segundo lugar en la NFL detrás de los Patriots; Sus nueve obsequios son los segundos menos en la liga detrás de los Saints. Un juego limpio en una noche en la que los Vikings están abajo de uno de sus dos mejores jugadores ofensivos puede ser todo lo que Rodgers necesita para lograr una victoria en el camino.

3. ¿Qué equipo de los cuatro primeros pueden sobresalir?

Se podría hacer otra comparación / desaire de Pro Bowl para la máquina de capturas 1-2 de los Packers: los Smith. Preston y Za’Darius se combinaron para obtener 21.5 capturas en 14 juegos, pero ninguno fue seleccionado; En el camino, el ala defensiva Danielle Hunter (13.5 capturas) recibió el visto bueno de los Vikingos.

El lado que se abre paso y crea presión puede ser el factor x aquí; no se habla lo suficiente de estos dos frentes defensivos porque ambas defensas están un poco más abajo de lo que les gustaría en la hoja de estadísticas.

Pero la capacidad de ambos equipos para forzar pérdidas de balón será un cambio de juego. Los primos, especialmente, pueden ser propensos a balbucear: sus 10 totales en 14 juegos están empatados en el séptimo lugar de la liga. Cousins ​​también ha tenido un poco de suerte porque siete de esos 10 han sido recuperados, enmascarando algunas deficiencias de línea ofensivas que podrían quedar expuestas por el ataque defensivo correcto.

Minnesota Vikings vs Green Bay Packers en VIVO

Los Vikings han tenido el número de los Packers, especialmente en casa. Parte de la presión también está fuera con su puesto de postemporada asegurado después de la derrota de los Rams el sábado por la noche. Sin embargo, todavía hay mucho por jugar, y los Bears esperan en la Semana 17.

Pero la pérdida de Cook transforma un juego que comenzó igual para ambos lados. Espere que la ventaja en esta línea para los Vikings baje significativamente con la ausencia de Cook, así que suba a bordo rápidamente. No es una molestia cuando un equipo actualmente en posición de un adiós de primera ronda vence a su principal rival para ganar la división.

Nos guste o no, prepárense para algunos juegos significativos de playoffs de la NFL en Lambeau Field durante la temporada del 100 aniversario de la NFL. ¿Podría la historia escribirse de otra manera?

Predicción: Packers 24, Vikings 13