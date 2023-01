Minnesota Vikings vs New York Giants EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Ronda Comodines NFL 2023

NFL

Los New York Giants y los Minnesota Vikings se enfrentarán en Minneapolis por segunda vez en 22 días cuando se enfrenten el domingo por la tarde en la ronda de comodines. Estos dos se enfrentaron en Nochebuena con el equipo local venciendo a Nueva York 27-24 en un emocionante juego. Minnesota obtuvo la victoria cuando Greg Joseph conectó un gol de campo de 61 yardas sin tiempo restante. El enfrentamiento vio un total combinado de 798 yardas de ofensiva y tres cambios de liderazgo.

Nueva York está inusualmente descansada para un equipo comodín. Antes de que comenzara la temporada, nadie esperaba que el enfrentamiento de la Semana 18 de los Giants no tuviera sentido por una buena razón. Pero como ya estaban encerrados en el sembrado No. 6, tuvieron la oportunidad de dar descanso a los titulares en una derrota por 22-16 ante los Eagles. Los jugadores de segunda y tercera filas de Nueva York aún pudieron mantenerse firmes con Filadelfia cuando Davis Webb hizo la primera apertura de su carrera. Los Giants cojearon un poco en la recta final con marca de 3-5-1 después de su descanso de la Semana 9, pero vale la pena celebrar un lugar en los playoffs con el entrenador en jefe de primer año, Brian Daboll.

Los Vikings también estarán más descansados que de costumbre ya que usaron a sus titulares solo la mitad en la victoria de la semana pasada 29-13 sobre los Bears. Minnesota obtuvo dos touchdowns terrestres de Alexander Mattison, así como tres goles de campo de Joseph en su camino hacia la victoria. La defensa mantuvo a Chicago en 259 yardas de ofensiva total, el mínimo de la temporada para esta defensa tan criticada, pero fue Nathan Peterman bajo el centro en lugar de Justin Fields, así que tómalo con calma. La victoria los llevó a 8-3 desde el adiós de la Semana 7, y fue la primera por más de un touchdown desde la Semana 1.

Minnesota Vikings vs New York Giants en VIVO

Inicio: domingo 15 de enero a la 1:30 p.m. PT / 4:30 p.m. ET en Estados Unidos. 3:30 p.m. en México.

TV: FOX en Estados Unidos. Fox Sports en Latinoamérica. Canal 5 en México.

Streaming en vivo: fuboTV en EUA. Fox Premium en Méxioc.

Spread: Vikings -3

Tres cosas para ver

1.- ¿Volverá Nueva York a «Die Hard»?

Como se mencionó, estos dos se conocieron en la víspera de Navidad, por lo que ambos equipos tienen una película reciente del juego para comenzar. Ambos llamadores de señales encontraron mucho éxito en ese enfrentamiento, con Daniel Jones lanzando para 334 yardas y un touchdown, mientras que Kirk Cousins tuvo 299 yardas y tres anotaciones. Esa fue en realidad la segunda producción más alta de Jones en la temporada, solo detrás de sus 341 yardas contra los Lions en noviembre. Obviamente, a Nueva York le gustaría usar más el juego terrestre, especialmente porque Saquon Barkley promedió seis yardas por acarreo en su último enfrentamiento. Defensivamente, los Giants tienen que tratar de frenar a Justin Jefferson, quien acumuló 133 yardas en 12 recepciones. Irónicamente, fue el ala cerrada T.J. Hockenson, quien de hecho superó al receptor abierto con 13 recepciones para 109 yardas y dos touchdowns. Es comprensible que Jefferson te gane, pero no puedes dejar que las piezas suplementarias te hagan más daño.

2.- ¿Fue la temporada regular un espejismo?

Los Vikings establecieron un récord de la NFL al tener marca de 11-0 en juegos de una sola posesión y lograron ganar fácilmente la NFC Norte a pesar de tener una diferencia de puntos negativa (-3). En realidad, son uno de los cuatro equipos en la postemporada con un diferencial de puntos negativo, lo cual es extraño. ¿Puede continuar la suerte de Minnesota en los duelos reñidos, o el reloj marcará la medianoche del domingo? Su mariscal de campo tiene marca de solo 1-2 en tres aperturas de postemporada. Cousins perdió con Washington en 2015 ante los Packers, mientras que logró vencer a los Saints en 2019 antes de perder en la Ronda Divisional ante los 49ers. Sus números no son terribles, pero esperarías más de tres touchdowns en 116 intentos de pase. Cousins históricamente ha tenido problemas en los juegos de horario estelar, con un récord de 11-18 con un índice de pasador de 94.8 en comparación con un récord de 63-48-1 con una marca de 98.6 en todos los demás juegos de temporada regular. Por otro lado, los Giants están 14º contra el pase y han permitido 54 yardas más por juego en la carretera que en casa.

3.- ¿Fue la temporada regular un espejismo (Parte II)?

Los Giants superaron su total de victorias de pretemporada en la Semana 10 cuando comenzaron el año 7-2. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, el fondo se redujo un poco ya que terminaron con solo dos victorias y un empate durante el último mes más de la temporada regular. Brian Daboll y su personal han hecho un trabajo magistral con esta lista sin talento que comenzó la temporada con un signo de interrogación en el mariscal de campo que estaba jugando por su futuro y un corredor talentoso con problemas de lesiones recientes. No tienen un verdadero receptor abierto No. 1, lo que les permite a los oponentes dedicar más cuerpos al juego terrestre. Aún así, con todos esos problemas, los Giants casi ganan el primer encuentro porque Minnesota está en el puesto 31 defendiendo el pase y en el puesto 20 contra la carrera. ¿Puede Daboll armar otro gran plan de juego y conseguir la victoria para este equipo?

Algo tiene que ceder entre una defensa que no detiene a nadie y una ofensiva que no debería infundir miedo a nadie. Vegas cree que esta es esencialmente una competencia pareja con la mayor parte de la ventaja de tres puntos que tiene que ver con la ventaja de localía de Minnesota. Este duelo debería ser tan cerrado como el de la temporada regular, pero Justin Jefferson marcará la diferencia una vez más, ya que Nueva York no puede frenarlo. Daboll merece los votos de Entrenador del Año, pero su equipo se queda corto el domingo.

Predicción: Vikings 28, Gigants 24

