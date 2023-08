Green Bay Packers vs Seattle Seahawks EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Pretemporada NFL 2023

NFL

Los Seattle Seahawks se enfrentarán a los Green Bay Packers en un partido de pretemporada de la NFL este sábado 26 de agosto desde el Lambeau Field.

Hora y Canal Packers vs Seahawks

Sede: Lambeau Field, Green Bay, Wisconsin, Estados Unidos.

Hora: 11:00 am de México y Centroamérica. 10:00 am PT / 1:00 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: NFL+

Green Bay Packers vs Seattle Seahawks

Los Seahawks vencieron a los Dallas Cowboys 22-14 en su último encuentro de pretemporada. Ahora esperan concluir la pretemporada en buena forma y con una clara dirección sobre qué refuerzos formarán parte de su equipo.

Geno Smith completó 5 de 6 pases para 46 yardas y logró una captura. Por su parte, Drew Lock también completó 5 de 6 pases para 119 yardas. Los Hawks tuvieron un buen rendimiento en el juego terrestre. En primer lugar, Sarodorick Thompson Jr. corrió 11 veces para 50 yardas con un promedio de 4.5 yardas por acarreo, incluyendo un touchdown. Halton Ahlers también tuvo un desempeño decente, corriendo siete veces para 42 yardas. Sí, tuvo un balón suelto, pero no llegó a perderlo. El novato Zach Charbonnet corrió tres veces para 31 yardas. Finalmente, Deejay Dallas corrió cinco veces para nueve yardas. Jake Bobo contribuyó con dos recepciones para 43 yardas, liderando en recepciones. Mientras tanto, la defensa también tuvo sus líderes. Tre Brown y Patrick O’Connell realizaron cuatro tacleadas en solitario cada uno. Ahora, buscan asegurarse un lugar en la plantilla en el próximo partido.

Por su parte, los Packers perdieron 21-17 ante los New England Patriots en un juego que fue suspendido debido a un fuerte golpe sufrido por el esquinero Isaiah Bolden, quien tuvo que ser llevado al hospital. De todas formas, los Packers aún pudieron contar con algunos de sus jugadores clave. Jordan Love completó 5 de 8 pases, sumando 84 yardas y un touchdown. Luego, el mariscal de campo suplente Sean Clifford también tuvo un buen desempeño, completando 13 de 19 pases para 137 yardas. El juego terrestre tuvo un rendimiento moderado. En primer lugar, Emanuel Wilson corrió 15 veces para 63 yardas y atrapó dos pases para 15 yardas. AJ Dillon corrió seis veces para 25 yardas. Asimismo, Aaron Jones tuvo una única carrera por el suelo que le valió seis yardas.

El ataque aéreo de los Packers también mostró su potencial. Malik Heath destacó con cinco recepciones para 75 yardas. Romeo Doubs también contribuyó con dos recepciones para 52 yardas. Finalmente, Grant DuBose atrapó dos pases para 27 yardas. La defensa tuvo su momento destacado, con Jimmy Phillips Jr. realizando cinco tacleadas.

Predicción Seahawks vs Packers

Este es un partido de pretemporada poco común en el que ambos equipos están utilizando a sus titulares para obtener algo de acción. Los dos primeros cuartos serán una representación precisa de cómo se desempeñan estos equipos. Los Hawks son actualmente el equipo más fuerte, y probablemente cuenten con una mayor profundidad. Por lo tanto, damos a los Seahawks la ventaja para cubrir la diferencia de puntos.

Predicción: Seattle Seahawks +3 (-110)

Last modified: agosto 25, 2023

