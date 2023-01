Green Bay Packers vs Detroit Lions EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semana 18 NFL 2023

NFL

Los Detroit Lions no han estado en posición de playoffs desde 2016. Los Green Bay Packers estaban sentados en 4-8 hace un mes, aparentemente abajo para el conteo solo un año después de empatar con el mejor récord de la NFL.

Ambos equipos podrían terminar el domingo por la noche con el séptimo y último boleto de postemporada en la NFC, logrando un par de remontadas notables. Para los Packers, es un escenario de ganar y entrar después de un aumento sorprendente, cuatro victorias que incluyen dos contra equipos en posición de playoffs: Minnesota y Miami. Es una gran recuperación de uno de los calendarios más difíciles de la NFL, ya que el juego terrestre de los Packers y el desarrollo del receptor abierto novato Christian Watson le han quitado la presión a su mariscal de campo MVP sorprendentemente tambaleante, Aaron Rodgers.

Los Lions no están exactamente en la misma posición que los Packers. Necesitan ganar y esperar que los Seattle Seahawks no derroten a Los Angeles Rams el domingo por la tarde para lograrlo. Pero estar en esta posición raya en lo notable considerando el comienzo de 1-6 de los Lions que dejó al entrenador en jefe Dan Campbell en el asiento caliente.

Detroit se dirige a Green Bay con confianza, derrotando a sus rivales 15-9 en noviembre. Es la única vez en esta temporada que la defensa peor clasificada de la NFL de los Lions ha permitido menos de 10 puntos, frustrando a Rodgers ese día con tres intercepciones, el máximo de la temporada. Detroit continúa sintiéndose menospreciado por uno de los mejores de la NFL, alegando que es necesaria una barrida de temporada para que Rodgers y los Packers les muestren un poco más de respeto.

«Es miembro del Salón de la Fama, pero simplemente no respeto la forma en que ha estado hablando de mis muchachos todo el año», dijo el profundo de los Lions, DeShon Elliott. «Y la forma en que ese equipo nos ve. Así que vamos a salir y demostrar algo».

¿Podrán los Lions hacer realidad su milagrosa postemporada en el último partido de la temporada regular de la NFL? ¿O se convertirán Rodgers y los Packers en uno de los equipos comodines más fuertes de la historia reciente?

Hora y Canal Packers vs Lions

Inicio: domingo 8 de diciembre a las 5:20 p.m. PT / 8:20 p.m. ET en Estados Unidos. 7:20 p.m. en México.

TV: NBC en Estados Unidos. ESPN en Latinoamérica.

Streaming en vivo: fuboTV en EUA. Star+ en Latinoamérica.

Spread: Packers -4.5

Tres cosas para ver

1.- ¿Puede intensificar la defensa de los Lions?

La defensa de Detroit lució fantástico contra los humildes Chicago Bears el fin de semana pasado, manteniéndolos en 10 puntos y 230 yardas netas, el mejor de la temporada. Tuvieron tantas capturas de mariscal de campo (siete) como pases completos los Bears, forzando un balón suelto en el camino a una blanqueada en la segunda mitad.

Pero los Packers llegan con mucho más impulso. Su desmantelamiento de 41-17 sobre los Minnesota Vikings la semana pasada incluyó 163 yardas terrestres, 111 de Aaron Jones, junto con puntajes en cuatro de sus primeras seis posesiones ofensivas. Green Bay ha promediado 29,8 puntos durante su racha de cuatro victorias consecutivas, mejor que los actuales líderes de temporada completa de la NFL (Kansas City, 29,1).

Eso podría causar problemas para una defensa que se ubica entre los cuatro últimos en la mayoría de las categorías principales: total de yardas permitidas (32°), yardas terrestres permitidas (29°), yardas aéreas permitidas (30°) y conversiones de tercera oportunidad permitidas (30°). La clave será la comida para llevar: 13 en las últimas siete victorias de los Lions han ayudado a inclinar la balanza junto con una ofensiva resurgente. Los Packers, que tienen 20 sorteos en toda la temporada, necesitarán cuidar el fútbol en casa.

2.- Jared Goff vs Aaron Rodgers

¿Qué hubieras dicho si te hubiera dicho antes del comienzo de la temporada que Goff tendría una mejor calificación de pasador que Rodgers? La ex selección general No. 1 ha revitalizado su carrera en los últimos meses, lanzando 17 touchdowns a una sola intercepción en la reciente racha de 7-2 de los Lions.

Goff ha encontrado un objetivo favorito en Amon-Ra St. Brown, cuyas cuatro recepciones contra los Bears le dieron 100 en la temporada. También debería recibir crédito por desarrollar otras opciones, desde DJ Chark hasta el reemplazo del ala cerrada Brock Wright, empujado a un papel más importante después de que T.J. Hockenson fue traspasado.

Sin embargo, si ha habido una debilidad para Goff, ha sido en la carretera: su índice de pasador es de solo 87.6 con solo seis touchdowns y cuatro intercepciones. ¿Eso le dará a Rodgers la libertad de acción para reafirmarse? Incluso contra Minnesota, fue poco más que un jugador secundario, utilizando el juego terrestre mientras lanzaba para solo 159 yardas y un touchdown.

Ambos hombres son ex mariscales de campo de Cal, pero Rodgers es el que es mucho más franco.

«Cuando estaba 4-8, no mucha gente creía», dijo Rodgers. «Lo siguiente que sabes es que estamos 8-8, controlando nuestro propio destino con un juego justo aquí para entrar en el baile. ¿Qué tal eso?»

Uno pensaría que necesita algunos lanzamientos especiales a Christian Watson para que esto suceda. El receptor abierto novato ha acumulado siete touchdowns, pero se calmó en las últimas semanas, logrando solo siete recepciones para 106 yardas durante la reciente racha de tres victorias consecutivas. Jones es la cara de los Packers, su mejor jugador en general que puede atrapar y correr. Pero necesitarán a Watson y quizás a Allen Lazard para seguir siendo una fuerza, ampliando el campo y ejerciendo presión sobre la secundaria de los Lions.

3.- Juego de vuelta de los Packers

Hay una razón por la cual Keisean Nixon de los Packers fue nombrado Jugador de la Semana de los Equipos Especiales de la NFC. Su regreso de patada inicial de 105 yardas para un touchdown contra los Vikings fue el más largo de su carrera y el tercero más largo en la historia del equipo. Ahora tiene semanas consecutivas con devoluciones de patadas iniciales de más de 90 yardas, solo la tercera vez en las últimas 45 temporadas que sucede en la NFL.

Ese es un giro potencial de siete puntos que los Lions simplemente no pueden compensar. Son séptimos en la NFL con 795 yardas de devolución de patada inicial, pero tienen dos balones sueltos, ningún touchdown y un largo de solo 52 yardas. Compare eso con los Packers, cuyas 1,126 yardas totales y cinco devoluciones de más de 40 yardas lideran la liga.

¿Qué harán los Packers si los Lions intentan alejar a Nixon?

«Simplemente se lo devolveremos», bromeó el entrenador en jefe Matt LaFleur esta semana.

Green Bay Packers vs Detroit Lions en VIVO

Espere un juego cerrado, incluso si los Lions son eliminados: están muy motivados para eliminar a los Packers de los playoffs. El entrenador en jefe Dan Campbell y compañía deben ser elogiados por lo lejos que han llegado en los últimos dos meses.

Pero Rodgers y los Packers tienen la experiencia, la ventaja de jugar en casa y el impulso para hacer el trabajo. El juego de vuelta podría cambiarlo a medida que avanzan hacia los playoffs como un sembrado No. 7 que nadie querrá jugar.

Predicción: Packers 31, Lions 28

