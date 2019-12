Toronto Raptors vs Boston Celtics EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver NBA 2019

Tweet on Twitter

Se abren las emociones de la NBAvidad este miércoles 25 de diciembre con un gran duelo entre líderes done los Toronto Raptors buscarán dar un golpe de autoridad ante los Boston Celtics que también saldrán con todo intentando darle el regalo a su afición.

Hora y Canal Raptors vs Celtics

Sede: Scotiabank Arena, Toronto, Canadá

Hora: 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos. 11:00 am de México y Centroamérica. 2:00 pm de Argentina y Uruguay.

Canal: ESPN

Toronto Raptors vs Boston Celtics en VIVO

Un regreso récord contra Dallas Mavericks por Toronto Raptors fue seguido pronto por una derrota contra Indiana Pacers. Aunque Serge Ibaka, Kyle Lowry y Fred VanVleet anotaron más de 20 puntos, fueron superados por los Pacers con una puntuación final de 120-1115. Fue la primera derrota del Raptor en seis juegos.

Se enfrentarán a un desafío similar, si no mayor, frente a Boston Celtics en la tarde de Navidad. Los Celtics están actualmente en segundo lugar en la Conferencia Este de la NBA con un récord de victorias y derrotas de 20-7. Solo han perdido dos veces en los últimos nueve juegos. Estarán en el partido de Navidad después de haber ganado contra Charlotte Hornets.

Jugadores a tener en cuenta y predicciones

Kemba Walker lidera a los Boston Celtics en anotaciones, promediando 22.6 puntos por juego, además de contribuir con 4.1 rebotes y 5.4 asistencias por juego. Jayson Tatum no está muy lejos con un promedio de 21.6 puntos por juego.

Jaylen Brown (19.8 ppg), Gordon Hayward (17.5 ppg) y Marcus Smart (11.8 ppg) también han tenido un buen desempeño.

Para los Raptors, Pascal Siakam promedia un equipo con 25.1 puntos, pero está lesionado. Entre los jugadores disponibles el miércoles, Kyle Lowry ha promediado 20.2 puntos por juego y Fred VanVleet 17.6 ppg.

Los Raptors buscarán su victoria número 22 en la temporada, pero serán difíciles contra un equipo de los Celtics que solo ha perdido un juego en casa.

