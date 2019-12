Arsenal vs Chelsea EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 20 Premier League 2019-2020

Seguimos con las emociones de la jornada 20 de la Premier League 2019-2020 este domingo 29 de diciembre, cuando el Arsenal busque tomar un respiro y llevarse el triunfo, sin embargo recibirán a un Chelsea que no tiene margen de error, necesita quedarse con el botín completo de su visita al Emirates Stadium.

Hora y Canal Arsenal vs Chelsea

Sede: Emirates Stadium, Londres, Inglaterra

Hora: 2:00 pm de Reino Unido. 8:00 am de México y Centroamérica. 9:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:00 am de Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay. 6:00 am PT / 9:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en Reino Unido, México y Centroamérica. ESPN en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Arsenal vs Chelsea en VIVO

El cuadro del Arsenal ha tenido una campaña decepcionante que ya los llevó al cambio de técnico, aun así, todavía tienen mucho que trabajar, dado que en 19 jornadas apenas sumaron 5 victorias, 9 empates y han perdido en 9 ocasiones.

Los Gunners vienen de un amargo empate el jueves pasado en el Boxing Day cuando visitaron al Southampton en un choque en el que Pierre Emerick Aubameyang alcanzó a salvar el 1-1, en el debut de Arteta como entrenador.

Por su parte, el Chelsea venía haciendo bien las cosas, sin embargo ha venido a menos y el título se les ha ido de las manos. Ellos suman 10 victorias, 2 empates y han perdido en 7 ocasiones.

Los Blues tampoco la pasaron bien el jueves en el Boxing Day cuando recibieron al Southampton sufriendo un durísimo descalabro 0-2 que sembró muchas dudas en el plantel.

Tanto el Arsenal como el Chelsea saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita buscar un gran cierre de año e iniciar esta segunda vuelta con el pie derecho; en la tabla general encontramos a los Gunners en la onceava posición con 24 puntos, mientras que los Blues se ubican en el cuarto puesto con 32 unidades en esta Liga Premier. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Arsenal vs Chelsea.

