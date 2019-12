Liverpool vs Wolves EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 20 Premier League 2019-2020

Partidazo de poder a poder tendremos este domingo 29 de diciembre en la jornada 20 de la Premier League 2019-2020 cuando el Liverpool busque sumar una nueva victoria que los consolide y los ponga un paso más cerca del título, pero recibirán a un Wolverhampton que llega motivado listo para sorprender en su visita al Anfield.

Como llegan los equipos

El cuadro del Liverpool ha tenido una grandísima temporada que los tiene perfilados al título, parece inevitable que se queden con el trofeo, dado que en 18 duelos suman 17 victorias y un empate, sin conocer la derrota, por lo que en casa tienen todo para seguir con esa gran inercia.

Los Reds vienen de un contundente triunfo el pasado jueves en el Boxing Day cuando visitaron al Leicester City logrando un 0-4 con doblete de Roberto Firmino y goles de James Milner y Tren Alexander-Arnold.

Por su parte los Wolves han sido una de las grandes revelaciones demostrando que lo de la campaña pasada no fue casualidad. Ellos cosechan 7 victorias, 9 empates y apenas han sido vencidos en 3 duelos, siendo el segundo equipo con menos derrotas.

Los Lobos vienen de una grandísima victoria apenas el viernes pasado cuando recibieron al Manchester City en un duelo que perdían 0-2 en 50 minutos, sin embargo con anotaciones Adama Traoré, Raúl Jiménez y Matt Doherty.

Tanto el Liverpool como los Wolves saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita iniciar esta segunda vuelta con el pie derecho en la lucha por sus objetivos; en la tabla general encontramos a los Reds como líderes con 52 puntos, mientras que los Lobos se ubican en la quinta posición con 30 unidades en esta Liga Premier.

Estos dos equipos se enfrentaron por última vez el pasado 12 de mayo en la segunda vuelta de la campaña pasada en el Anfield. En aquel choque los Reds se llevaron el triunfo 2-0 con doblete de Sadio Mané.

Hora y Canal Liverpool vs Wolves

El juego entre Liverpool vs Wolves se estará disputando en punto de las 16:30, 4:30 pm, hora local de Inglaterra; en Estados Unidos iniciará a las 8:30 am del Pacífico y a las 11:30 am del Este. Otros horarios son:

México Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador: 10:30 am

Colombia, Panamá, Perú y Ecuador: 11:30 am

Bolivia y Venezuela: 12:30 pm

Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil: 1:30 pm

La transmisión del partido Wolves vs Liverpool en VIVO para la televisión será en exclusiva por el canal de SKY Sports en Reino Unido, México y Centroamérica; en Sudamérica será por ESPN, mientras que en los Estados Unidos podrán verlo por Telemundo. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo que se hará en las redes sociales de ambos clubes y por la página de la Premier League que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador final.

Liverpool vs Wolves en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este excelente partido entre dos equipos de gran calidad que llegan decididos a conseguir la victoria que les permita dar un golpe de autoridad. En los pronósticos los Reds son claros favoritos al estar en casa y llegar en gran momento, pero los Lobos intentarán salvar, al menos, el empate. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Liverpool vs Wolves.

Liverpool vs Wolves EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 20 Premier League 2019-2020