Baylor Bears vs Georgia Bulldogs EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Sugar Bowl 2020

El Allstate Sugar Bowl se reduce a un par de equipos que están un poco decepcionados de que estén en Mercedes-Benz Superdome en Nueva Orleans este fin de semana, en lugar de jugar por un título nacional el 13 de enero. Georgia (11-2 , 7-2 SEC) tuvo la oportunidad de ingresar al Playoff de fútbol americano universitario con una victoria sobre LSU en el Juego de Campeonato de la SEC, pero en su lugar fue el favorito de los Tigers 37-10, el mejor clasificado y titular del juego. Baylor (11-2, 8-2 Big 12) tenía esperanzas similares en el Big 12 Championship Game, pero Oklahoma lo superó en tiempo extra 30-23 para evitar que los Bears tuvieran una historia de cuento de hadas de llegar a los playoffs solo dos años después una temporada 1-11.

Este será el segundo año consecutivo en que los Silver Britches están en el Sugar Bowl, después de que perdieron 28-21 ante Texas el año pasado, a pesar de ser un favorito de 12 puntos. Baylor está jugando en su primer Sugar Bowl desde 1957, donde venció a Tennessee 13-7, y solo el tercer viaje a un BCS / Six Bowl de Año Nuevo (2013 Fiesta Bowl, 2014 Cotton Bowl).

Hora y Canal Sugar Bowl Bears vs Bulldogs

Kickoff: miércoles 1 de enero a las 5:45 p.m PT / 8:45 p.m. ET en Estados Unidos. 7:45 p.m en México.

Dónde: Mercedes-Benz Superdome (Nueva Orleans)

TV: ESPN en Estados Unidos y México.

Spread: Georgia -7

Cuando Georgia tiene la pelota

¿Quién jugará realmente? Georgia podría verse afectada por una serie de jugadores que no estarán disponibles para el juego. Ya se ha anunciado que los tackles ofensivos iniciales Andrew Thomas e Isaiah Wilson se sentarán para prepararse para el draft de la NFL. También se espera que el guardia ofensivo titular Ben Cleveland se pierda el juego debido a problemas académicos. El receptor abierto Lawrence Cager se ha perdido los últimos dos juegos con una lesión en el tobillo y es poco probable que participe, y su compañero Dominick Blaylock se rompió en ACL vs. LSU. Además, el corredor D’Andre Swift se lastimó un hombro contra Georgia Tech y solo tuvo cinco toques contra los Tigres. Además, el corredor Brian Herrien y el tackle defensivo Tyler Clark no hicieron el viaje a Nueva Orleans. Eso es un montón de agujeros para llenar.

¿Es real que Jake Fromm finalmente resurgirá? Hombre, ha sido una mala segunda mitad de la temporada para el general de campo Bulldog. A través de los primeros ocho juegos, Fromm fue 143 de 204 para 1,685 yardas, lo cual es bueno para una tasa de finalización del 70 por ciento. Pero en los últimos cinco juegos, no ha bateado más del 50 por ciento de sus pases en ninguno de esos juegos, llegando a 71 de 151 para 925 yardas, que es una tasa de finalización del 47 por ciento. Esto es muy inesperado, pero Fromm es un mariscal de campo que tiende en la dirección equivocada cuando llega al final de su tercer año elegible para el draft.

Protege la parte trasera de Fromm. Y por «parte trasera» me refiero tanto a su lado ciego como a él aterrizando sobre su trasero. Baylor cuenta con uno de los mejores corredores de pases del país en James Lynch, que tiene 12.5 capturas esta temporada. Y dado que ya hemos establecido que tres O-linemen estarán sentados fuera de este, Lynch tiene que estar lamiendo sus chuletas para llegar a Fromm. Y entiendan esto, los Bears tienen un récord escolar de 43 capturas y lideran a la nación con 23 capturas cuando apresuran solo a tres defensores. Con Cager fuera y Swift posiblemente no al 100 por ciento, Georgia no tiene diferencias explosivas y puede ser bastante fácil de defender.

Cuando Baylor tiene la pelota

Charlie Brewer debe jugar. Y juega bien. El mariscal de campo de los Bears tenía algunas preocupaciones sobre la conmoción cerebral después de ser eliminado del Big 12 Championship Game, pero todo indica que jugará. La habilidad de Brewer para pelear y «bombear falsamente» su camino hacia yardas extra es notoria. Viste la forma en que Joe Burrow atravesó la defensa de los Bullodgs, ¿verdad? (De acuerdo, Brewer no es del todo de calidad Heisman, claro). Esté atento a Denzel Mims, quien es el único jugador de FBS con al menos ocho TDs en las últimas tres temporadas. Si Brewer y Mims pueden entrar en un ritmo, será una gran bendición para los Bears.

Protege la pelota. Baylor ha realizado una de las mejoras más notables en el margen de rotación en la historia del fútbol universitario. En 2018, los Bears tenían un margen de rotación de menos nueve. Este año, los Bears lucen un brillante margen plus-14, que es una mejora de plus-23 desde hace un año. BU terminó la temporada regular en tercer lugar a nivel nacional con 17 intercepciones, lideradas por las seis selecciones de Grayland Arnold. Los Bears deberán cuidar la pelota y ganar la batalla de rotación para ganar este juego.

¿Estás listo para algunos golpes? Esto podría ser una verdadera lucha defensiva. Los Bulldogs ocupan el segundo lugar en defensa defensiva (12.5 ppg) y los Bears son 16 (19.3 ppg) y ambos equipos han mostrado las dificultades, especialmente en la zona roja, donde tienen la habilidad de conformarse con goles de campo más de lo que deberían. Y si Fromm continúa luchando y Brewer juega un poco oxidado, estos equipos apenas pueden alcanzar los dos dígitos en la puntuación.

Baylor Bears vs Georgia Bulldogs en VIVO

Oh, el Sugar Bowl tiene el potencial de ser feo con la forma en que estos dos podrían luchar ofensivamente y competir a la defensiva. Pero en igualdad de condiciones, tienes que darle a la defensa de Bulldog una ventaja aquí. Tienen una pequeña ventaja de talento.

Claro, la realidad es que ambos equipos están desanimados porque no obtuvieron un lugar en el Playoff de fútbol americano universitario. Pero teniendo en cuenta que los Bears estuvieron 1-11 hace dos años y 7-6 el año pasado, están extasiados por jugar en un juego de tazón de Año Nuevo. Mientras tanto, los Bulldogs, al igual que el año pasado, no están tan motivados para estar allí y tienen poco que demostrar. Incluso los informes de cuando los equipos llegaron a Nueva Orleans dijeron que Baylor parecía estar con los ojos brillantes y la cola espesa para estar allí, mientras que Georgia parecía melancólica y sin motivación.

Eso significa que un rayo caerá dos veces para los Dawgs.

Predicción: Baylor 16, Georgia 12