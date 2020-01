Getafe vs Real Madrid EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 19 Liga Española 2019-2020

Seguimos con las emociones de la reanudación de la Liga Española 2019-2020 con la jornada 19 este sábado 4 de enero, cuando el Getafe busque arrancar el año con el pie derecho cuando reciban a un Real Madrid que intentará imponer su jerarquía en su visita al Coliseum Alfonso Pérez.

Hora y Canal Getafe vs Real Madrid

Sede: Coliseum Alfonso Pérez, Getafe, Madrid, España

Hora: 4:00 pm de España. 9:00 am de México y Centroamérica. 10:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:00 am de Bolivia y Venezuela. 12:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 7:00 am PT / 10:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: beIN Sports en España. beIN LaLiga en Estados Unidos. SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica.

Getafe vs Real Madrid en VIVO

El cuadro del Getafe se mantiene como un rival importante luchando por competencias europeas, dado que en 18 jornadas suman 8 victorias, 6 empates y 4 partidos perdidos, por lo que intentarán cerrar la primera vuelta con un triunfo.

Los Azulones tuvieron un mal cierre de año, ya que en la jornada pasada visitaron al Villarreal siendo superados 1-0.

Por su parte, el Real Madrid sabe que no tiene margen de error en la lucha por el título, necesitará un gran año si quiere volver a levantar una liga. Ellos suman 10 triunfos, 7 empates y apenas han perdido en una ocasión tras 18 fechas.

Los Merengues tampoco tuvieron un buen cierre de año, dado que hace un par de semanas recibieron al Athletic Bilbao siendo incapaces de anotar para un 0-0 final.

Tanto el Getafe como el Real Madrid saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita iniciar el año con el pie derecho en la última fecha de la primera vuelta; en la tabla general encontramos a los Azulones en la octava posición con 30 puntos, mientras que los Merengues son sublíderes con 37 unidades en esta Liga Española. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Getafe vs Real Madrid.

