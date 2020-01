Napoli vs Perugia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Copa de Italia 2019-2020

Buen partido tendremos este martes 14 de enero en los octavos de final de la Copa de Italia 2019-2020, cuando el Napoli busque tomar un respiro tras el terrible momento que viven, tendrán que recibir a un Perugia que intentará dar la campanada en su visita a San Paolo.

Hora y Canal Napoli vs Perugia

Sede: Estadio San Paolo, Napoles, Italia

Hora: 3:00 pm de Italia. 8:00 am de México y Centoramérica. 9:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:00 am de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 6:00 am PT / 9:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en México y Latinoamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Napoli vs Perugia en VIVO

El cuadro del Napoli está viviendo momentos muy complicados, la llegada de Gattuso no ha mejorado las cosas y han caído hasta la décima posición en la Serie A. El sábado pasado visitaron a la Lazio sufriendo una durísima derrota 1-0 con un grave error de Ospina a 8 minutos del final.

Gli Azzurri estará haciendo su debut en la Copa con la misión de mejorar lo hecho en la campaña pasada donde se quedó en los Cuartos de Final eliminados a manos del Milán.

Por su parte, el Perugia milita en la Serie B donde está teniendo un torneo irregular al ubicarse en la octava posición. No han tenido actividad desde el 29 de diciembre cuando cayeron en casa 0-1 a manos del Venezia.

Los Biancorossi sorprendieron en la cuarta ronda de la Copa de Italia hace poco más de un mes cuando visitaron al Sassuolo, de la Serie A, logrando vencerlos 1-2 con anotaciones de Pasquale Mazzocchi y Hans Caviglia.

Tanto el Napoli como el Perugia saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita firmar su boleto a la siguiente ronda, no hay margen de error, hay que recordar que el vencedor avanzará y el perdedor quedará eliminado. En los pronósticos el equipo del Chucky Lozano es amplio favorito, pero deberá superar el mal momento que viven. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Napoli vs Perugia.

