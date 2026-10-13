Villareal vs Napoli EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Champions League 2026-2027

Champions League 2026-2027

¡EL VILLARREAL SE LLEVA LOS TRES PUNTOS CONTRA EL NAPOLI EN UNA NOCHE MÁGICA DE CHAMPIONS EN LA CERÁMICA!



ENDAVANT! 💛#UCL pic.twitter.com/xrLHm4ZCll — Villarreal CF (@VillarrealCF) October 13, 2026

¡Duelo de vida o muerte en la Champions League para sumar los primeros puntos y reanimar las aspiraciones en Europa! El Villarreal recibe en La Cerámica al Napoli en una batalla sin margen de error. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Ambos clubes llegan decididos a sumar sus primeros puntos de la Champions sabiendo que una nueva derrota los pondría cuesta arriba de cara a lo que viene.

El equipo castellonense llega necesitado de un triunfo tras caer 3-2 ante el Borussia Dortmund en el debut continental y tropezar ante el Real Madrid en LaLiga el pasado sábado.

Por su parte, la escuadra de Massimiliano Allegri desembarca envalentonada tras vencer 3-0 al Frosinone en la Serie A, aunque tampoco tuvieron un buen debut en la Champions cayendo en casa 1-0 ante el Arsenal.

Villarreal tratará de adueñarse de la medular asociando la distribución de Pape Gueye con la soltura de Alberto Moleiro para surtir a Ayoze Pérez arriba.

Napoli responderá con la batuta de Kevin De Bruyne y el musculo de Scott McTominay para abastecer la potencia de Rasmus Højlund.

La enorme presión que arrastran ambos conjuntos por cuidar su arco y el equilibrio en sus planteles auguran un trámite de absoluta paridad y mucha cautela. Nuestro pronóstico es un muy parejo empate 1-1 entre Villarreal y Napoli. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: octubre 13, 2026