Danny García vs Ivan Redkach EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Pelea Box 2020

El sábado 25 de enero, Danny García (35-2, 21 KO) tiene dos oponentes en mente. Ninguno de los cuales estará en el ring con él. Expulsado de las categorías de libra por libra del boxeo, García espera convertir una actuación dominante sobre Ivan Redkach (23-4-1, 18 KO) en una mega pelea con Errol Spence o Manny Pacquiao.

Hora y Canal Danny García vs Ivan Redkach

Sede: Barclays Center, Nueva York, Estados Unidos

Hora: 7:00 pm PT / 10:00 pm ET en Estados Unidos. 9:00 pm en México. 11:00 pm de Puerto Rico.

Canal: ShowTime en Estados Unidos. ESPN en Latinoamérica.

Danny García vs Ivan Redkach en VIVO

Apuntar a peleas competitivas nunca ha sido exactamente el M.O. de Garcia no sea que haya algo lucrativo para él que parezca ser justo lo que Spence y Pacquiao ofrecen. Hace tres años, García era (aunque fuera de mala gana) un elemento fijo entre la élite del deporte. Pero después de haber sido relevado de esa elevada posición luego de las derrotas ante Keith Thurman y Shawn Porter, años de vivir de un par de buenas victorias en 2013 parecen años atrás. Su reciente marca de 2-2 se remonta a 2017. Y una lástima teniendo en cuenta su talento, que combina un poder estelar y un equilibrio impecable, el conjunto es menor que la suma de sus partes cuando se trata de García.

Ese período de 14 meses que vio a García explotar a Amir Khan y golpear a Lucas Matthysse fue algo digno de contemplar. También hizo que su caída en desgracia fuera mucho más épica. Incluso bíblico. Porque Lucifer podría ser un buen paralelo para el odio con el que García y su campamento (es decir, su padre) han sido recibidos por la comunidad del boxeo. Etiquetado como el «recolector de cerezas» por hacer las órdenes de Al Haymon y mordazar constantemente durante esa saga de «no van a ganar» antes de su pelea con Thurman. Angel García juró que su hijo era un regalo de Dios para el boxeo. Y los fanáticos de la pelea se apresuraron a señalar la contradicción de tal afirmación con lo que estaba sucediendo en el ring. Para empezar, ese robo a expensas de Mauricio Herrera.

Fue la primera acción de García desde que derrotó a Matthysse. Herrera aún no era conocido como el spoiler divisional, sino que era un oficial no anunciado que luchó en igualdad de condiciones con hombres de nivel medio en ESPN. Pero no había ajuste para García. El incómodo ataque de Herrera confundió a la superestrella hasta llegar a un veredicto de decisión afortunada que aún persigue el legado de García. Todavía colgado de sus cinturones, García no tuvo la oportunidad de defenderlos la próxima vez que se inscribió para pelear contra Rod Salka, un boxeador considerablemente más pequeño, en un enfrentamiento tan pobre que el CMB y la AMB se negaron a sancionarlo.

En este punto, la división de peso welter junior todavía estaba de moda. Así que García no pudo evitar los grandes nombres para siempre. Para abrir 2015, se enfrentó a Lamont Peterson, un respetable campeón. La competencia fue bastante justa, pero Peterson terminó el más fuerte entre los dos y eso pintó una escena terrible cuando García tomó una decisión mayoritaria. Pero la verdadera historia fue que, sin ninguna razón, García exigió un peso. Eso significaba sin cinturones en la línea, sin unificación. Sin sentido, como a menudo lo son, esos cinturones brillantes significan mucho para la base de fanáticos de la línea principal, quienes los consideran el objetivo completo del deporte: ganar el título y ser el mejor. La traición de García fue otro pecado grave.

Los cinturones claramente no significaron nada para García porque se mudó al peso welter (147 libras). En la división más glamorosa del deporte, la presión por la acción de alto nivel solo aumentó, especialmente contra Thurman. Pero García solo ofreció una pelea con Paul Malignaggi y, peor aún, con Robert Guerrero, a quien Thurman había vencido el año anterior. El tiempo de García entre peleas se hizo más largo, esperando 10 meses completos antes de finalmente pegar un TKO sobre el gruñido de PBC Samuel Vargas.

No fue sino hasta la primavera de 2017 que los fanáticos obtuvieron a García-Thurman. Pero, francamente, sin importar el resultado, no importa cuán cerca García corriera las cosas con Thurman, nunca sería suficiente. Su reputación estaba manchada. Cualquier tipo de pérdida era todo lo que sus detractores necesitaban. Había estado expuesto, como les gusta decir. No solo porque Thurman era un excelente luchador, sino porque demostró que la inteligencia del boxeo era correcta todo el tiempo: cada toque suave, todas las peleas cercanas, no fueron eventos aislados, sino un excelente reconocimiento de patrones de la mente colmena en las redes sociales.

Tres años después, García ha competido solo tres veces más. Perdiendo dos veces, quedando corto ante los únicos nombres notables que ha enfrentado desde que rechazó a Matthysse. Su última pelea fue un paro sobre Adrián Granados, un golpe de la misma tela que Redkach: el tipo de oponente pesado hecho a medida para García. La fórmula funcionó antes, ¿por qué no otra vez?

En junio pasado, Redkach, de 33 años, estaba mirando hacia abajo el cañón de la misma arma. Devon Alexander era un contendiente establecido en la búsqueda de un golpeador limitado para ganar impulso. Redkach era su hombre, pero un par de manos izquierdas cambiaron el guión a favor de Redkach, ganando por nocaut en el sexto asalto. No está mal para su debut en el peso welter.

Volviéndose profesional en el peso ligero con un bombo considerable, Redkach era un bateador decente. Pero descifrar a un técnico robusto como Alexander fue más de lo que incluso sus mayores admiradores podrían haber esperado. Ha encadenado tres victorias consecutivas. Pero extraer otro malestar de Redkach no será fácil para su entrenador Shane Mosley. Empujando a esos treinta y tantos no queda mucho para un luchador además de su poder. Eso podría ser para deleite de Redkach.