Fecha, Horario y Canal para ver Andy Ruiz vs Luis Ortíz EN VIVO en TV y Streaming

El ex campeón de peso pesado Andy Ruiz regresa al ring contra el veterano Luis Ortiz el domingo 4 de septiembre en PPV en Los Ángeles.

Horario y Canal Andy Ruiz vs Luis Ortíz

Sede: Crypto.com Arena, Los Angeles, California, Estados Unidos

Hora: 6:00 pm PT / 9:00 pm ET en Estados Unidos. 7:00 pm de Centroamérica. 8:00 pm de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 9:00 pm de Puerto Rico, Cuba, Bolivia, Chile, Paraguay y Venezuela. 10:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay.

Canal: ESPN en Latinoamérica. FOX PPV en Estados Unidos.

Streaming: Azteca Deportes en México. Star+ en Latinoamérica. Apps PPV en Estados Unidos.

Andy Ruiz vs Luis Ortíz EN VIVO

Ruiz y Ortiz podrían estar a una victoria o dos de otra oportunidad por el título mundial, lo que hace que esta sea una pelea importante de peso pesado. Ruiz parece estar tomando en serio su entrenamiento mientras trata de recuperar la magia que produjo en su primera pelea contra Anthony Joshua en 2019, un nocaut en el séptimo asalto que le dio tres títulos de peso pesado. Una versión fuera de forma de Ruiz perdió ante Joshua en la revancha seis meses después. El mexicano de 32 años superó por puntos a Chris Arreola en una pelea de regreso en mayo del año pasado, que fue su pelea más reciente. Eso significa que habrá estado fuera del ring durante 16 meses cuando enfrente a Ortiz.

El cubano de 43 años no tiene las piernas que alguna vez tuvo, pero conserva su poder y perspicacia en el ring, lo que lo convierte en una amenaza para Ruiz y la mayoría de los otros pesos pesados. Ha detenido a sus dos oponentes desde que el entonces campeón Deontay Wilder lo noqueó en siete rounds en su revancha de 2019. Noqueó a Alexander Flores en un round en noviembre de 2020 y a Charles Martin en seis en enero pasado. Ortiz estaba perdiendo ante Martin en las tres tarjetas en el momento del KO.

La cartelera también presenta el regreso del ex campeón de tres divisiones Abner Mares, quien no ha peleado en cuatro años.

Cartelera:

Isaac «Pitbull» Cruz vs. Eduardo Ramírez, peso ligero

Abner Mares vs. Miguel Flores, peso ligero

José Valenzuela vs. Jezreel Corrales, peso ligero

Joey Spencer vs. Kevin Salgado, peso mediano júnior

Ra’eese Aleem vs. Mike Plania, peso pluma junior

