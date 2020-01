Manchester United vs Wolves EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 25 Premier League 2019-2020

Tweet on Twitter

Partido de poder a poder tendremos este sábado 1 de febrero en la jornada 25 de la Premier League 2019-2020, cuando el Manchester United busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que les permita mantenerse en carrera por la Champions League, no pueden fallar cuando reciban los Wolves que intentarán salir con vida de Old Trafford.

Como llegan los equipos

El cuadro del Manchester United ha sido una de las decepciones en la actual campaña estando muy lejos de pelear por los primeros puestos, aunque todavía se mantienen en carrera por Champions, pero no deben aflojar. En la jornada pasada cayeron, en casa, 0-2 ante el Burnley para quedarse con 9 triunfos, 7 empates y 8 partidos perdidos.

Los Red Devils tuvieron actividad a media semana donde quedaron eliminados de la Copa de la Liga a pesar de vencer 0-1 al Manchester City con gol de Nemanja Matic, sin embargo terminaron cayendo 3-2 en el marcador global.

Por su parte, los Wolves se mantienen como un rival de cuidado luchando por volver a competencias europeas. Ellos suman 8 triunfos, 10 empates y perdido en solamente 6 juegos, pero saben que necesitan ser más consistentes.

Los Lobos vienen de una dura derrota en la jornada pasada cuando les toco recibir al Liverpool en un choque donde parecían rescatar el empate a uno, con gol de Raúl Jiménez, sin embargo a 6 minutos del final les anotaron para caer 1-2.

Tanto el Manchester United como los Wolves saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en la lucha por competencias europeas; en la tabla general encontramos a los Red Devils en la quinta posición con 34 puntos, mientras que los Lobos marchan séptimos también con 34 unidades en esta Liga Premier.

estos dos equipos se enfrentaron por última vez apenas el pasado 15 de enero en la tercera ronda de la FA Cup en Old Trafford. Fue un partido sumamente parejo, pero los Red Devils lograron llevarse la victoria y clasificación gracias a solitaria anotación de Juan Mata.

Hora y Canal Manchester United vs Wolves

El juego entre Manchester United vs Wolves se estará disputando en punto de las 18:30, 6:30 pm, hora local de Inglaterra; en Estados Unidos iniciará a las 9:30 am del Pacífico y a las 12:30 pm del Este. Otros horarios son:

México Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador: 11:30 am

Colombia, Panamá, Perú y Ecuador: 12:30 pm

Bolivia y Venezuela: 1:30 pm

Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil: 2:30 pm

La transmisión del partido Wolves vs Manchester United en VIVO para la televisión será en exclusiva por el canal de SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica; en Sudamérica será por ESPN, mientras que en los Estados Unidos podrán verlo por Telemundo. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo que se hará en las redes sociales de ambos clubes y por la página de la Premier League que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador final.

Manchester United vs Wolves en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este excelente partido entre dos equipos que nos han ofrecido choques muy cerrados y seguramente este no será la excepción. En los pronósticos los Red Devils son favoritos al estar en casa, pero los Lobos intentarán salir, al menos, con el empate. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Manchester United vs Wolves.

Manchester United vs Wolves EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 25 Premier League 2019-2020