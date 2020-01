Real Madrid vs Atlético de Madrid EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 22 Liga Española 2019-2020

Partidazo de poder a poder tendremos este sábado 1 de febrero en la jornada 22 de la Liga Española 2019-2020, cuando el Real Madrid busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que los consolide en lo más alto, pero recibirán a un Atlético de Madrid que llega dolido, pero con sed de revancha en su visita al Estadio Santiago Bernabéu.

Como llegan los equipos

El cuadro del Real Madrid está cumpliendo con una gran campaña que los ha puesto como los máximos candidatos al título, a pesar de que su fútbol no es para nada espectacular. En la jornada pasada lograron vencer 0-1 al Valladolid para colocarse con 13 triunfos, 7 empates y apenas un partido perdido.

Los Merengues tuvieron actividad a media semana cumpliendo en los octavos de final de la Copa del Rey al vencer 0-4 al Zaragoza con anotaciones de Raphael Varane, Lucas Vázquez, Vinicius y Karim Benzema.

Por su parte, el Atlético de Madrid ha tenido una temporada decepcionante que prácticamente los ha dejado fuera de la carrera por el título, aunque todavía pelean por la Champions. Ellos suman 9 triunfos, 9 empates y 3 partidos perdidos.

Los Colchoneros vienen de un amargo empate en la jornada pasada cuando les toco recibir al Leganés siendo incapaces de anotar para un flojo 0-0.

Tanto el Real Madrid como el Atlético de Madrid saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita dar un golpe de autoridad; en la tabla general encontramos a los Merengues como líderes con 46 puntos, mientras que los Colchoneros han caído hasta el quinto puesto con 36 unidades en esta Liga Española.

Estos dos equipos se vieron las caras apenas el pasado 12 de enero en Arabia Saudita por la gran Final de la Supercopa de España donde ninguno se hizo daño en 120 minutos empatando 0-0, para irse hasta los penales donde los Merengues se proclamarían campeones ganando 4-1.

Hora y Canal Real Madrid vs Atlético de Madrid

El juego entre Real Madrid vs Atlético de Madrid se estará disputando en punto de las 16:00, 4:00 pm, hora local de España; en Estados Unidos iniciará a las 7:00 am del Pacífico y 10:00 am del Este. Otros horarios son:

México Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador: 9:00 am

Colombia, Panamá, Perú y Ecuador: 10:00 am

Bolivia y Venezuela: 11:00 am

Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil: 12:00 pm

La transmisión del partido Atlético de Madrid vs Real Madrid en VIVO para la televisión será en exclusiva por el canal de beIN LaLiga en España; en México y Centroamérica será por SKY Sports, en Sudamérica por ESPN, mientras que en los Estados Unidos podrán verlo por beIN Sports. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo que se hará en las redes sociales de ambos clubes y por la página de LaLiga que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador final.

Real Madrid vs Atlético de Madrid en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este excelente partido entre dos equipos de gran calidad que saldrán con todo por la victoria, ambos la necesitan, además del orgullo, aunque en los pronósticos los Merengues parten como claros favoritos, pero los Colchoneros intentarán salir, al menos, con el empate. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Real Madrid vs Atlético de Madrid.

Real Madrid vs Atlético de Madrid EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 22 Liga Española 2019-2020