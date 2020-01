Venezuela vs Colombia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Serie del Caribe 2020

Arrancan las emociones de la Serie del Caribe 2020 este sábado 1 de febrero con un gran duelo donde Venezuela intentará imponer su jerarquía y sumar su primera victoria, pero se medirán a Colombia que quiere demostrar que está al nivel de los mejores del área, por lo que esperamos un gran duelo en el Estadio Hiram Bithorn.

Hora y Canal Venezuela vs Colombia

Sede: Estadio Hiram Bithorn, San Juan, Puerto Rico

Hora: 10:00 am de Puerto Rico. 9:00 am de Bogotá y 10:00 am de Caracas. 6:00 am PT / 9:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN Deportes en Estados Unidos. Win Sports en Colombia y IVC, Meridiano TV y DirecTV Sports en Venezuela.

Venezuela vs Colombia en VIVO

La novena de Venezuela arranca su participación con el firme objetivo de romper la racha de más de 10 años sin título, su último campeonato se remonta al 2009 con los Tigres de Aragua. En la edición pasada se fueron eliminados en la fase de grupos.

Los Cardenales de Lara serán los encargados de representar a la Vinotinto tras coronarse campeones de su liga profesional venciendo a los Caribes de Anzoátegui en la serie Final hace menos de una semana en una serie que se definió en 7 partidos.

Por su parte, Colombia finalmente ha obtenido la oportunidad de disputar esta competencia tras varios años de espera, ahora tiene la misión de demostrar que están a la altura de los mejores.

Los Vaqueros de Montería se proclamaron campeones de la Liga de Colombia donde vencieron con autoridad a los Gigantes de Barranquilla en apenas 5 juegos.

Tanto Venezuela como Colombia saben de la importancia de este partido dado que ambas novenas tienen la misión de sumar su primera victoria y demostrar que vienen a pelea por cosas importantes. Los Cardenales son favoritos, pero los Vaqueros están motivados y van por todo. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de las acciones y el score final. Venezuela vs Colombia.

