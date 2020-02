Tottenham vs Manchester City EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 25 Premier League 2019-2020

Partidazo sumamente atractivo tendremos este domingo 2 de febrero en la jornada 25 de la Premier League 2019-2020, cuando el Tottenham busque aprovechar su condición de local para sumar una victoria que los mantenga en la pelea por la Champions, sin embargo tendrán una dura prueba al recibir al Manchester City que saldrá a imponer su jerarquía en el Tottenham Hotspur Stadium.

Como llegan los equipos

El cuadro del Tottenham ha tenido una campaña irregular, aunque parecen venir mejorando de la mano de José Mourinho. En la jornada pasada les toco visitar al Norwich logrando vencerlos 2-1 para colocarse con 9 victorias, 7 empates y han sido vencidos en 8 ocasiones.

Los Spurs tuvieron actividad por última vez el pasado sábado 25 de enero en la cuarta ronda de la FA Cup donde visitaron al Southampton teniendo que conformarse con el empate a uno que los obligará a jugar un Replay en casa.

Por su parte, el Manchester City ha tenido una gran campaña manteniéndose como protagonista, pero saben que el título prácticamente es imposible. En la jornada pasada vencieron 1-0 al Sheffield para sumar 16 triunfos, 3 empates y 5 partidos perdidos.

Los Citizens tuvieron actividad a media semana en la vuelta de las semifinales de la Carabao Cup donde fueron vencidos, en casa, 0-1 por el Manchester United, aun así firmaron su boleto a la final con global 3-2.

Tanto el Tottenham como el Manchester City saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita dar un golpe de autoridad acercándonos al último tercio de la campaña; en la tabla general encontramos a los Spurs en la sexta posición con 34 puntos, mientras que los Ciudadanos son sublíderes con 51 unidades en esta Liga Premier.

Estos dos equipos se enfrentaron por última vez el pasado 17 de agosto cuando la campaña apenas iniciaba, en el Etihad Stadium. En aquel choque los Citizens tomaron ventaja en un par de ocasiones con goles de Raheem Sterling y el Kun Aguero, sin embargo los Spurs alcanzaron a empatar en ambas, con goles de Erik Lamela y Lucas Moura, para un 2-2 final.

Hora y Canal Tottenham vs Manchester City

El juego entre Tottenham vs Manchester City se estará disputando en punto de las 16:30, 4:30 pm, hora local de Reino Unido; en Estados Unidos iniciará a las 8:30 am del Pacífico y 11:30 am del Este. Otros horarios son:

México Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador: 10:30 am

Colombia, Panamá, Perú y Ecuador: 11:30 am

Bolivia y Venezuela: 12:30 pm

Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil: 1:30 pm

La transmisión del partido Manchester City vs Tottenham en VIVO para la televisión será en exclusiva por el canal de SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica; en Sudamérica será por ESPN, mientras que en los Estados Unidos podrán verlo por Telemundo. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo que se hará en las redes sociales de ambos clubes y por la página de la Premier League que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador final.

Tottenham vs Manchester City en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este excelente partido entre dos equipos de gran calidad que saldrán con todo por la victoria, no hay margen de error en la pelea por sus objetivos. En los pronósticos los Citizens son ligeros favoritos por su mayor jerarquía y calidad, pero los Spurs están en casa y no sería una sorpresa un triunfo de ellos. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Tottenham vs Manchester City.

Tottenham vs Manchester City EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 25 Premier League 2019-2020