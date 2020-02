UFC 247 EN VIVO – Cartelera, Fecha, Horario, Canal TV, Internet PPV ¿Dónde ver Jones vs Reyes en VIVO?

Hemos llegado a la primera de ocho semanas consecutivas de peleas de UFC, y este el segundo pago por ver del 2020 que inició con todo hace unas semanas.

Como pelea estelar del UFC 247 tendremos una pelea por el título de peso semipesado entre el actual campeón y la gran figura de todos los tiempos Jon Jones contra el invicto Dominick Reyes. El evento co-estelar presenta a la campeona de peso mosca femenina Valentina Shevchenko contra la poderosa desafiante Katlyn Chookagian.

Fecha Hora y Canal UFC 247

La UFC 247 se llevará a cabo el sábado 8 de febrero. La cobertura de pago por evento comienza a las 9 p. ET. Jones y Reyes deberían ingresar al octágono alrededor de las 11:00 p.m ET. Otros horarios son

México, Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua: 7:00 pm

Colombia, Ecuador, Panamá y Perú: 8:00 pm

Bolivia y Venezuela: 9:00 pm

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 10:00 pm

La cartelera principal se transmitirá en exclusiva por pay-per-view en los Estados Unidos y se puede comprar a un precio de $64.99. Para obtener más información sobre cómo solicitar UFC 247: Jones vs Reyes, comuníquese con su proveedor de servicios de cable o visite UFC.com. También podrá verlo online en vivo UFC 247 y se podrá ver la cartelera principal en UFC.TV por $64.99.

En Latinoamérica podrán ver la cartelera completa de la UFC 247 mediante Fox Premium en Fox Action.

Cartelera UFC 247

Cartelera principal UFC 247 (ESPN + PPV, 10 p.m. ET)

Jon Jones vs Dominick Reyes

Valentina Shevchenko vs Katlyn Chookagian

Juan Adams vs Justin Tafa

Mirsad Bektic vs Dan Ige

Derrick Lewis vs Ilir Latifi

Cartelera preliminar (ESPN, 8 p.m. ET)

Trevin Giles vs Antonio Arroyo

Alex Morono vs Kalinn Williams

Lauren Murphy vs Andrea Lee

Miles Johns vs Mario Bautista

Cartelera preliminar (ESPN + / UFC Fight Pass, 6:30 p.m. ET)

Domingo Pilarte vs Journey Newson

Andre Ewell vs Jonathan Martínez

Youssef Zalal vs Austin Lingo

UFC 247 en VIVO

Había alguna esperanza de que UFC 247 el sábado en Houston fuera uno de los eventos más apilados del Ultimate Fighting Championship, dado que la promoción generalmente hace bien en cargar tarjetas con Jon Jones. Sin embargo, esto es básicamente un espectáculo de una pelea. El cuadro principal es levemente interesante: Valentina Shevchenko es una campeona dominante, si no es que nada más, Derrick Lewis es típicamente entretenido y Mirsad Bektic-Dan Ige es un golpeador legítimo, pero las lesiones y los problemas con las pruebas de drogas asolaron lo que ahora es una de las carteleras más pobres en cuanto a nombres, pero cuando menos lo esperamos podrían haber grandes combates.

UFC 247 EN VIVO – Cartelera, Fecha, Horario, Canal TV, Internet PPV ¿Dónde ver Jones vs Reyes en VIVO?