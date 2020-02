Abrimos las emociones de este sábado 8 de febrero siguiendo con la jornada 6 de la Liga MX Femenil Clausura 2020, cuando el América busque aprovechar su condición de local para volver a la senda de la victoria y consolidarse entre las líderes, pero tendrán que recibir a un Querétaro que intentará sorprender en Coapa.

Hora y Canal América vs Querétaro

Sede: Cancha Centenario, Coapa, CDMX

Hora: 10:00 am de México. 8:00 am PT / 11:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: TUDN

América vs Querétaro en VIVO

El cuadro de América ha cumplido con un buen arranque de campaña demostrando que otra vez será protagonistas, sin embargo en casa es vital el volver a ganar. Después de 5 fechas suman 3 victorias y 2 empates.

Las Águilas vienen de un amargo empate en la jornada pasada en el Clásico Capitalino cuando visitaron a las Pumas en un choque donde Marlyn Campa parecía perfilarlas al triunfo, hasta que a 5 minutos del final las igualaron.

Por su parte, Querétaro es la otra cara de la moneda con un inicio de temporada realmente decepcionante, si sueñan con hacer algo importante deben despertar cuanto antes, dado que apenas suman un empate y han perdido en 4 ocasiones tras 5 fechas.

Las Gallos Blancos vienen de una nueva derrota en la jornada pasada cuando les toco recibir a Monterrey siendo superadas 0-2.

Tanto América como Querétaro saben de la importancia de este partido dado que ambas tienen la misión de ganar y luchar por sus objetivos, aunque claramente las Águilas son favoritas al estar en casa y llegar en mucho mejor momento, sería una gran sorpresa si las Queretanas consiguen salir, al menos, con el empate. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el marcador final. América vs Querétaro.

América vs Querétaro EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 6 Liga MX Femenil Clausura 2020