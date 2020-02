U. La Calera vs Fluminense EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Copa Sudamericana 2020

Tweet on Twitter

Partidazo sumamente atractivo tendremos este martes 18 de febrero en la vuelta de la primera ronda de la Copa Sudamericana 2020, cuando la U. La Calera busque aprovechar su condición de local para llevarse el triunfo y la clasificación, pero recibirán al Fluminense que saldrá a imponer su jerarquía en su visita al Nicolás Chahuán.

Hora y Canal U. La Calera vs Fluminense

Sede: Estadio Municipal Nicolás Chahuán Nazar, La Calera, Chile.

Hora: 7:15 pm de Chile y Brasil.

Canal: DirecTV Sports

U. La Calera vs Fluminense en VIVO

El cuadro de la Unión La Calera ha cumplido con un buen arranque de campaña en la Liga Scotiabank de Chile donde suman 3 victorias y una sola derrota en 4 fechas. El viernes pasado recibieron a La Serena logrando vencerlos 2-1 con anotaciones de Jeisson Vargas y Juan Leiva.

Por su parte, el Fluminense viene de quedar eliminados del campeonato Carioca Serie A el miércoles pasado cuando disputaron la semifinales recibiendo al Flamengo siendo vencidos 2-3 en un choque que estuvieron cerca de remontar tras verse abajo 0-3 en 50 minutos, pero ya no les alcanzó.

Estos dos equipos se vieron las caras en el partido de ida el pasado martes 4 de febrero en el mítico Maracaná. En aquel choque Francisco Evanilson de Lima puso al frente al Flu a los 71 minutos, sin embargo apenas 3 minutos después Gonzalo Castellani logró el empate para los Cementeros, al 82 Thomas Rodríguez se fue expulsado, sin embargo los brasileños no aprovecharon teniendo que conformarse con el 1-1.

Tanto la U. La Calera como el Fluminense saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de ganar y pensar en la clasificación, no hay margen de error tras lo acontecido en la ida, el ganador avanzará y el perdedor quedará fuera de la Copa Sudamericana. No hay un claro favorito, pero los Cementeros están en casa y será una ventaja. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. U. La Calera vs Fluminense.

