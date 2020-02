Venezuela vs Argentina EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver ver Jornada 2 Clasificación FIBA AmeriCup 2021

Tweet on Twitter

Juegazo de poder a poder tendremos este domingo 23 de febrero en la jornada 2 de la Clasificación FIBA AmeriCup 2021, cuando Venezuela busque sellar su boleto al recibir a Argentina que llega dolido, pero con sed de revancha en su visita al Poliedro.

Hora y Canal Venezuela vs Argentina

Sede: Poliedro de Caracas, Caracas, Venezuela

Hora: 5:00 pm de Caracas y 6:00 pm de Buenos Aires.

Canal: Fox Sports

Venezuela vs Argentina en VIVO

La selección de Venezuela ha sido una de las de mayor crecimiento en Sudamérica, sin embargo parecían quedarse estancados y ahora tienen el claro objetivo de volver a pelear ante los mejores.

Por su parte, Argentina es una de las selecciones más poderosas del continente con un plantel poderoso, sin embargo no trajeron a sus mejores hombres, aun así tienen el equipo para pelear.

Estas dos escuadras se enfrentaron el pasado jueves en la jornada 1 en San Luis Argentina. En aquel choque la Albiceleste sorprendió quedándose con el triunfo 74-68 tras buena actuación de Michael Carrera que anotó 33 puntos, bajó 13 rebotes, dio par de asistencias y robos.

Tanto Venezuela como Argentina saben de la importancia de este partido dado que ambos quieren el triunfo que les permita perfilar la clasificación, hay que recordar que de 3 selecciones serán 4 las que avanzarán y no deberían tener problemas para lograrlo, aunque no deben caer en excesos de confianza. Al concluir el juego les tendremos el mejor resumen, con la repetición de las acciones y el score final. Venezuela vs Argentina.

