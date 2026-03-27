Argentina vs Mauritania EN VIVO Hora y Canal Por Internet Amistoso Marzo 2026

Amistosos

🥳 TODOS FELICES EN LA BOMBONERA



🇦🇷 Argentina le ganó 2-1 a Mauritania el primer Amistoso Internacional de esta Fecha FIFA



⚽ Goles de Enzo Fernández y Nico Paz

⚽ Jordan Lefort descontó sobre el final



🐐 Leo Messi jugó todo el segundo tiempo



🔜 El próximo martes, la… pic.twitter.com/VrFld4aziz — SportsCenter (@SC_ESPN) March 28, 2026

La fiesta del fútbol vuelve a Buenos Aires. Este viernes, la Selección de Argentina regresa a casa para enfrentarse a la Selección de Mauritania en un amistoso internacional que promete un ambiente espectacular.

El escenario será el mítico La Bombonera, que agotó sus entradas en cuestión de horas para recibir nuevamente a los campeones del mundo antes de su preparación final rumbo al Copa Mundial de la FIFA 2026.

Argentina comienza su preparación rumbo al Mundial

Para el entrenador Lionel Scaloni, este partido será una oportunidad clave para probar variantes y observar a jóvenes talentos.

Con el 11 de mayo como fecha límite para presentar la lista preliminar del Mundial, varios futbolistas buscarán impresionar al cuerpo técnico.

Entre los nombres que intentarán ganarse un lugar destacan Franco Mastantuono, Valentín Barco y Gianluca Prestianni, quienes tendrán la oportunidad de mostrar su calidad frente a la afición argentina.

A pesar de que se esperan rotaciones, la Albiceleste mantiene la mentalidad competitiva que la llevó a conquistar el mundo.

Mauritania vive una experiencia histórica

Del otro lado estará la Selección de Mauritania, dirigida por el técnico español Aritz López Garai.

Para el conjunto africano, disputar un partido en un estadio tan emblemático representa una ocasión histórica.

Aunque llegan con una racha complicada de resultados, el objetivo será competir dignamente y aprovechar una experiencia única frente a una de las selecciones más poderosas del planeta.

Una noche especial para la afición argentina

Más allá del resultado, el encuentro tendrá un ambiente de celebración. Será una de las últimas ocasiones para que la afición argentina despida a su selección antes de que viaje para defender su título en el Mundial 2026.

La Bombonera promete vibrar con cada jugada y convertir el amistoso en una auténtica fiesta futbolera.

¿A qué hora juegan Argentina vs Mauritania?

Partido: Argentina vs Mauritania

Argentina vs Mauritania Competencia: Amistoso internacional

Amistoso internacional Estadio: La Bombonera, Buenos Aires

La Bombonera, Buenos Aires Fecha: viernes 27 de marzo

viernes 27 de marzo Hora: 5:15 PM (hora del centro de México)

Pronóstico Argentina vs Mauritania

La diferencia de calidad entre ambas selecciones es notable, y Argentina buscará regalarle una noche memorable a su afición.

Pronóstico:

Argentina 4 – 0 Mauritania.

Un partido que podría convertirse en una celebración para la Albiceleste antes de iniciar su camino hacia la defensa del título mundial.

Last modified: marzo 27, 2026