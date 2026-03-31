Argentina vs Zambia EN VIVO Hora y Canal Por Internet Amistoso Marzo 2026

Amistosos

La selección de Argentina regresa a casa para disputar un partido especial frente a Zambia en un duelo internacional inédito que promete emociones. Este encuentro servirá como una importante prueba para el equipo dirigido por Lionel Scaloni, que busca ajustar detalles de cara a sus próximos desafíos internacionales.

La Albiceleste se presentará ante su afición en La Bombonera, con la ilusión intacta de seguir consolidando el proyecto que los llevó a conquistar el mundo en el FIFA World Cup 2022.

Argentina busca recuperar su mejor versión

Aunque la Albiceleste llega con una victoria reciente ante Mauritania national football team, el rendimiento dejó dudas entre los aficionados. Fue un triunfo sufrido donde la intensidad no fue la esperada, algo que el cuerpo técnico quiere corregir de inmediato.

El entrenador Scaloni sabe que estos partidos son fundamentales para definir la lista final de convocados rumbo a los próximos torneos internacionales. La competencia interna está más intensa que nunca, y nadie tiene el puesto asegurado.

Uno de los jugadores que ha llamado la atención es Nico Paz, joven talento que milita en el Como 1907. El mediocampista llega en gran momento después de marcar un espectacular gol de tiro libre, lo que lo posiciona como una de las sorpresas positivas del equipo y un serio candidato para formar parte del plantel en futuras competencias.

Zambia quiere dar la sorpresa

Del otro lado estará Zambia, conocida como los Copper Bullets, que intentarán complicar el partido en Buenos Aires. El equipo africano busca recuperarse tras una participación decepcionante en la Africa Cup of Nations.

El principal peligro ofensivo de los visitantes será Patson Daka, delantero reconocido por su velocidad y capacidad para atacar espacios. Si Argentina baja la intensidad defensiva, Zambia podría encontrar oportunidades para sorprender.

Pronóstico Argentina vs Zambia

Sobre el papel, Argentina parte como clara favorita gracias a su calidad individual y la fortaleza que suele mostrar jugando como local.

Después de las críticas por su último rendimiento, se espera que la Albiceleste salga con mayor intensidad desde el primer minuto para imponer condiciones y brindar un espectáculo a su afición.

Pronóstico: victoria de Argentina por 3-0.

La gran pregunta es si el campeón del mundo logrará convencer con su juego o si Zambia podrá arruinar la fiesta en Buenos Aires.

¿Cuál es tu pronóstico para este partido?

Last modified: marzo 31, 2026