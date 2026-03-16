Venezuela vs Italia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Clásico Mundial de Béisbol 2026

Béisbol

El Clásico Mundial de Béisbol entra en su recta final con un enfrentamiento histórico. La Selección de béisbol de Venezuela se enfrenta a la Selección de béisbol de Italia este lunes 16 de marzo en el LoanDepot Park de Miami por un boleto a la gran final del torneo.

Ambas selecciones llegan como las grandes sorpresas de la competición y están a solo un triunfo de disputar el campeonato mundial.

Venezuela llega encendida tras eliminar a Japón

La selección venezolana vive uno de los momentos más importantes de su historia en el torneo. La Vinotinto logró avanzar a las semifinales después de una remontada épica contra Japón, vigente campeón del torneo, en un partido que confirmó el poder ofensivo del equipo.

Los jonrones de Maikel García y Wilyer Abreu fueron claves para sellar el triunfo y colocar nuevamente a Venezuela entre los mejores del campeonato.

El equipo cuenta con una ofensiva de alto nivel liderada por figuras de Grandes Ligas como:

Ronald Acuña Jr.

Luis Arráez

Para este duelo crucial, el abridor será Keider Montero, quien tendrá la misión de contener el bateo italiano. A partir de esta ronda, los lanzadores pueden trabajar hasta 95 lanzamientos como máximo, lo que permitirá una mayor duración de los abridores en el montículo.

Además, Venezuela regresa a una semifinal del torneo 17 años después, aumentando la ilusión de llegar por primera vez a una final del Clásico Mundial.

Italia, la gran revelación del torneo

Del otro lado aparece una de las historias más inesperadas del campeonato. La Selección de béisbol de Italia llega invicta y convertida en el verdadero “caballo negro” del torneo.

Los italianos vienen de eliminar a la Selección de béisbol de Puerto Rico en los cuartos de final con una ofensiva explosiva que los ha colocado como uno de los equipos más peligrosos del campeonato.

Aunque no contarán con algunos de sus abridores estelares, su poder ofensivo ha sido una de las grandes claves del torneo. De hecho, su alineación es la segunda con más jonrones del campeonato, solo detrás de la República Dominicana.

El encargado de abrir el partido será Michael Lorenzen, pitcher de los Colorado Rockies, quien buscará frenar a la poderosa ofensiva venezolana.

¿A qué hora juega Venezuela vs Italia?

El partido de semifinales se disputará con el siguiente horario:

Fecha: lunes 16 de marzo

lunes 16 de marzo Estadio: loanDepot Park, Miami

loanDepot Park, Miami Hora: 6:00 PM en México 8:00 PM del Este de Estados Unidos



El ganador avanzará a la gran final del Clásico Mundial, que se disputará el 17 de marzo en el mismo estadio.

Pronóstico Venezuela vs Italia

Sobre el papel, el partido promete ser un auténtico festival ofensivo. Italia ha demostrado que puede competir contra cualquiera, pero la profundidad del lineup venezolano podría marcar la diferencia.

Pronóstico:

Venezuela 7 – 5 Italia.

La Vinotinto aprovecharía su poder ofensivo para meterse por primera vez en una final del Clásico Mundial de Béisbol. ⚾🔥

Last modified: marzo 16, 2026