Venezuela vs Estados Unidos EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Final Clásico Mundial de Béisbol 2026

Béisbol

¡El mundo del béisbol se detiene por la Gran Final del Clásico Mundial! Este martes, el LoanDepot Park de Miami será el epicentro del béisbol cuando Estados Unidos y Venezuela choquen por la gloria eterna y aquí te contamos los detalles y nuestro pronóstico..

Es el duelo que 20 selecciones soñaban con jugar, sin embargo solo las 2 mejores podrán disputar el ansiado título. Las Barras y las Estrellas van por su segunda corona, mientras la Vinotinto quiere su primer trofeo de campeón.

Estados Unidos llega tras una exhibición de pitcheo puro, donde Paul Skenes y Mason Miller silenciaron a la poderosa República Dominicana. Con el liderazgo de Aaron Judge y el hambre de sus jóvenes estrellas como Roman Anthony, el equipo de las barras y las estrellas busca recuperar su trono mundial.

Estados Unidos poco a poco ha encontrado sólidez después de superar su grupo en la segunda posición tras caer ante Italia, sin embargo en cuartos de final dejaron fuera a Canadá y, como ya mencionamos, su víctima en semifinales fue la República Dominicana.

Los Norteamericanos mandarán a la loma a Nolan McLean como su pitcher abridor.

Pero enfrente está una Venezuela inspirada que no sabe lo que es rendirse. Vienen de remontarle a Italia en una séptima entrada mágica donde Ronald Acuña Jr. y Luis Arráez demostraron por qué son la élite del deporte. La Vinotinto busca su primer título mundial y tiene el talento para vencer a cualquiera.

La Vinotinto dio una muestra de su poder desde los cuartos de final dejando fuera a Japón, vigente campeón mundial, mientras que en estas semifinales acabó con el único equipo que quedaba invicto en la competencia. Para este martes

El Arepa Power será comandado por Eduardo Rodriguez desde la loma de las responsabilidades.

¿Podrá el pitcheo estadounidense frenar el ímpetu venezolano o el ‘Arepa Power’ conquistará el mundo en Miami?

Nuestro pronóstico: Será una final épica que se decidirá en las últimas entradas. ¡Gana Venezuela 5-4 y hace historia! ¿Cuál es el suyo?

Last modified: marzo 17, 2026