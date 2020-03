UFC 248 EN VIVO – Cartelera, Fecha, Horario, Canal TV, Internet PPV ¿Dónde ver Adesanya vs Romero en VIVO?

Este sábado, el UFC regresa al T-Mobile Arena en Las Vegas con una cartelera que presenta dos peleas de título muy esperadas. El pay-per-view también viene equipado con una sólida cartelera que seguramente tendrá un gran impacto.

En el evento principal, el invicto rey de los medianos Israel Adesanya intentará defender su título contra el siempre peligroso Yoel Romero. El campeón espera ser el primer hombre en detener a Romero dentro de una jaula de UFC.

La co-estelar enfrentará a la actual campeón de peso paja femenino Zhang Weili contra la ex titular de toda la vida Joanna Jedrzejczyk. Jedrzejczyk está ansiosa por demostrar sus días ya que el mejor perro de la división está lejos de terminar.

Los combates de la cartelera cuentan con varios peleadores a los que les encanta lanzar golpes en racimos y deben ofrecer mucha emoción.

UFC 248 ofrece otro encuentro intrigante entre un par de atletas en rachas de tres peleas ganadas, ya que Beneil Dariush y Drakkar Klose se enfrentarán.

Completan la carta principal dos combates que probablemente estarán en disputa por un bono de Lucha de la noche, incluyendo Neil Magny contra Li Jingliang y Alex Oliveira enfrentando a Max Griffin.

Fecha Hora y Canal UFC 248

La UFC 248 se llevará a cabo el sábado 7 de marzo. La cobertura de pago por evento comienza a las 9 p. ET. Adesanya y Romero deberían ingresar al octágono alrededor de las 11:00 p.m ET. Otros horarios son

México, Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua: 7:00 pm

Colombia, Ecuador, Panamá y Perú: 8:00 pm

Bolivia y Venezuela: 9:00 pm

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 10:00 pm

La cartelera principal se transmitirá en exclusiva por pay-per-view en los Estados Unidos y se puede comprar a un precio de $64.99. Para obtener más información sobre cómo solicitar UFC 248: Adesanya vs Romero, comuníquese con su proveedor de servicios de cable o visite UFC.com. También podrá verlo online en vivo UFC 248 y se podrá ver la cartelera principal en UFC.TV por $64.99.

En Latinoamérica podrán ver la cartelera completa de la UFC 248 mediante ESPN en ESPN Knockout.

Cartelera UFC 248

Cartelera principal UFC 248 (ESPN + PPV, 10 p.m. ET)

Israel Adesanya (c) vs. Yoel Romero

Weili Zhang (c) vs. Joanna Jedrzejczyk

Beneil Dariush vs. Drakkar Klose

Neil Magny vs. Li Jingliang

Alex Oliveira vs. Max Griffin

Cartelera preliminar (ESPN, 8 p.m. ET)

Sean O’Malley vs. Jose Quinones

Mark Madsen vs. Austin Hubbard

Rodolfo Vieira vs. Saparbek Safarov

Gerald Meerschaert vs. Deron Winn

Cartelera preliminar (ESPN + / UFC Fight Pass, 6:30 p.m. ET)

Emily Whitmire vs. Polyana Viana

Douglas Silva de Andrade vs. Movsar Evolev

Danaa Batgerel vs. Guido Cannetti

UFC 248 en VIVO

Absolutamente. Esta es una cartelera de parachoques. Siempre vale la pena ver a Adesanya, y la coprotagonista con Weili Zhang y Joanna Jedrzejczyk representará la más alta calidad en artes marciales mixtas para mujeres.

Fuera de esas dos grandes peleas hay algunos combates interesantes en la cartelera. Sean O’Malley encabeza las preliminares y es una estrella en ascenso en todos los sentidos. También hay luchadores de carretes destacados en todo el PPV: Jingliang, Oliveira, Klose … tantos luchadores geniales. Tantos buenos enfrentamientos. Esta es una buena cartelera.

