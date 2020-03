UFC 248: Israel Adesanya vs Yoel Romero EN VIVO Cobertura, Resultado, Ganador

Ultimate Fighting Championship (UFC) está a solo un día de su doble título del campeonato en el próximo evento UFC 248 pay-per-view (PPV) en ESPN +, bloqueado y cargado para mañana por la noche sábado, 7 de marzo de 2020 dentro de T- Mobile Arena en Las Vegas, Nevada. Ahí es donde Israel Adesanya hará su próxima defensa del título de peso mediano contra el contendiente de potencia, Yoel Romero.

En el evento co-principal del UFC 248, también programado para cinco rounds agotadoras, la campeona de peso paja Weili Zhang pondrá su cinturón en la línea contra la ex campeona de 115 libras, Joanna Jedrzejczyk, en un combate que servirá como un palo de medición para el futuro de campeón y retadora.

Hablaremos de esas dos peleas en solo un segundo.

Antes de desglosar la tarjeta principal de cinco peleas, que también cuenta con veteranos veteranos Beneil Dariush, Neil Magny y Alex Oliveira, eche un vistazo a lo que el conocedor de deportes de combate, Patrick Stumberg, tenía que decir sobre la tarjeta «Prelims» de UFC 248, dividirse entre ESPN + y ESPN, haciendo clic aquí y aquí. Aquí se pueden analizar las probabilidades y las líneas de apuestas para toda la acción «Adesanya vs. Romero».

Israel Adesanya vs Yoel Romero en VIVO

Siempre he pensado en Yoel Romero como más una atracción especial que un contendiente por el título de buena fe, el tipo de golpeador de poder que ataca a los oponentes sin importar si gana o no. Eso podría contar en la taquilla, pero no significa mucho cuando se trata de peleas por el título de campeonato. El «Soldado de Dios» no solo no merece la última donación caritativa de la promoción, sino que simplemente no es lo suficientemente bueno como para convertirse en campeón de las 185 libras. Si lo fuera, ya habría sucedido. ¿Se supone que debo pensar que el mismo luchador que no pudo noquear a Robert Whittaker o Paulo Costa simplemente se conectará mágicamente contra un delantero tan dinámico como Israel Adesanya? La única victoria de Romero sobre un luchador actualmente clasificado en el Top 10 de la división es Derek Brunson en el número 8.

También es el único luchador en la historia de UFC que pierde peso dos veces por dos tiros por título.

Romero es, y siempre fue, más místico que mérito. Eso no es para quitarle sus devastadoras victorias sobre los gustos de Lyoto Machida y Chris Weidman, pero tal vez podamos calmarnos con todo eso «¡Él termina las carreras, hermano!» narrativa porque Luke Rockhold arruinó «The Dragon» y «All American» mucho antes de que Romero pudiera tenerlas en sus manos. Y no sé de dónde viene esta charla acerca de que Whittaker «nunca volvió a ser el mismo» después de sus guerras de Romero … ¿estamos ahora descontando la habilidad y la determinación de «The Last Stylebender» y en su lugar le damos crédito a Romero por UFC 243? Tenga en cuenta que Ronaldo Souza tuvo una carrera de 4-2 después de perder contra la potencia cubana, anotando cuatro finales desagradables en el camino, así que tratemos de mantener una perspectiva sobre lo que Romero ha hecho y lo que no ha hecho en la parte superior de la 185- libra cadena alimentaria.

Lo que ha hecho: poner a algunas personas en bolsas para cadáveres.

Lo que no ha hecho: ganó las grandes peleas cuando más contaban.

Creo que está bastante claro en esta etapa de su carrera que Adesanya es el paquete completo. Hubo un momento en que se podía argumentar que no se enfrentó a una oposición de calidad, a pesar de las victorias sobre Brunson, No. 8 y Brad Tavares, No. 11. Voy a ignorar su decisión de ganar los restos momificados de Anderson Silva y, en cambio, miraré su guerra de cinco asaltos contra Kelvin Gastelum, que demostró que puede resistir la adversidad, luchar y llevarse la victoria a casa. Y cualquiera que piense que Gastelum es digno de LOL cuando clasifica a sus oponentes no ha estado prestando atención al funcionamiento interno de la división en los últimos años. Eso nos lleva a Whittaker y ¿qué hay para decir? Fue una actuación magistral y cuando Adesanya está en la zona, no hay un mejor delantero en la categoría de peso de 185 libras. Su técnica, así como su sincronización, no tienen fallas. Supongo que ahora también sería un buen momento para señalar, para aquellos que quieren hablar sobre la lucha libre, que Gastelum, Brunson y Tavares fueron combinados 2 por 28 en intentos de derribo.

Whittaker y Silva no pudieron disparar un solo tiro.

No estoy seguro de cuál es el plan de juego para Romero, pero probablemente no va a funcionar. Si eres uno de esos sepultureros que quiere exhumar la derrota por nocaut que sufrió Adesanya contra Alex Pereira en el circuito de kickboxing, entonces también deberíamos resucitar el nocaut de Rafael Cavalcante anotado contra Romero bajo la bandera de Strikeforce. Adesanya no es inmortal y no quiero pintarlo como tal, pero es lo suficientemente inteligente y disciplinado como para mantener a Romero al alcance, gracias a la ayuda de un alcance de 80 pulgadas. Esto no solo lo mantiene alejado del tiro mortal, sino que también obliga a Romero a disparar desde larga distancia, lo que le da al campeón tiempo suficiente para escapar del peligro o eliminar por completo el derribo. También aceptemos que «Soldier of God» cumple 43 años el próximo mes y no ha peleado en cinco asaltos en casi dos años. Adesanya, de 30 años, está en su mejor momento atlético tanto física como mentalmente, y aunque Romero todavía es demasiado difícil de eliminar, tendrá unos miserables 25 minutos. Eso es lo que sucede cuando pasas más tiempo moviendo la lengua que implementando una estrategia.

Predicción: Adesanya por decisión unánime Romero