UFC 248: Zhang Weili vs Joanna Jedrzejczyk EN VIVO Cobertura, Resultado, Ganador

Las élites de peso paja femenil del Ultimate Fighting Championship (UFC) Weili Zhang y Joanna Jedrzejczyk se enfrentarán este sábado 7 de marzo de 2020 en el UFC 248 desde el interior del T-Mobile Arena en Las Vegas, Nevada.

Es posible que Zhang no haya ganado el premio «Peleador del año» en 2019, pero es difícil argumentar que alguien tuvo un mayor ascenso que la atleta china. «Magnum» pasó de la cartelera al evento principal, un atleta no clasificado que se levantó para devastar a la campeona por nocaut en el primer round. Por supuesto, cada vez que una luchadora sube de rango demasiado rápido, hay preguntas que hacer. Una veterana dura como Jedrzejczyk es la mujer perfecta para formular tales preguntas, ya que pocos pueden dudar del temple o el talento de la ex campeona.

Echemos un vistazo más de cerca a las claves de la victoria para cada mujer:

Zhang Weili

Récord: 20-1

Victorias clave: Jessica Andrade (UFC Fight Night 157), Tecia Torres (UFC 235), Jessica Aguilar (UFC Fight Night 141), Danielle Taylor (UFC 227)

Derrotas clave: ninguna

Claves para la victoria: Zhang es realmente una atleta feroz. A diferencia de su oponente, Zhang no comenzó a entrenar artes marciales cuando era adolescente. En cambio, la ex instructora de acondicionamiento físico rápidamente adquirió habilidades y pudo aplicarlas contra las mejores del mundo con una rapidez sorprendente.

Diecisiete de las victorias de Zhang vienen por nocaut o sumisión.

Contra Jedrzejczyk, hay varias estrategias probadas. En primer lugar, es importante tener en cuenta que superar a una atacante polaca en los pies es una tontería: el volumen de Jedrzejczyk es su fuerza, y tratar de igualarla en esa área sería un error.

Sin embargo, Zhang golpea muy fuerte, y la importancia de las rafagas es importante. Como lo hizo Namajunas, Zhang sería inteligente al fintar y extraer una respuesta de Jedrzejczyk. Una vez que confía en el tiempo y las reacciones de su enemigo, Zhang puede intentar asestar los golpes más fuertes. Si ella dicta el ritmo y elige cuándo intercambiar, el ritmo de Jedrzejczyk afectará menos.

En segundo lugar, Jedrzejczyk puede tener una excelente defensa contra derribos, pero ha demostrado ser más vulnerable a los derribos de remaches que a los disparos. Zhang ha mostrado grandes lanzamientos en la parte superior del cuerpo en el pasado, y ese podría ser un camino sabio para cambiar un round cercana en su dirección.

Joanna Jedrzejczyk

Récord: 16-3

Victorias clave: Jessica Andrade (UFC 211), Claudia Gadelha (TUF 23 Finale, UFC en FOX 13), Karolina Kowalkiewicz (UFC 203), Carla Esparza (UFC 185), Michelle Waterson (UFC Fight Night 161)

Derrotas clave: Rose Namajunas (UFC 223, UFC 217), Valentina Shevchenko (UFC 231)

Claves para la victoria: la producción de Jedrzejczyk es constante. Ella nunca deja de moverse ni se toma un descanso: Jedrzejczyk siempre se mueve, golpea, patea y dispara combinaciones a un ritmo simplemente incomparable.

Como de costumbre, ese volumen y el condicionamiento de Jedrzejczyk son sus grandes armas en este enfrentamiento. Jedrzejczyk no puede esperar intercambiar golpe por golpe con Zhang, pero hay muchas posibilidades de que pueda extender esta pelea y capitalizar en los rounds del campeonato.

En general, no creo que golpear con Zhang temprano sea el objetivo. En cambio, Jedrzejczyk debería funcionar como matadora y patear a distancia. Cuanto más compromiso tenga con sus patadas bajas, mejor: cortar la pierna sigue siendo la mejor manera de reducir la rapidez y el poder de un oponente. Además, el llanto de Jedrzejczyk podría ser un arma importante. A Zhang realmente le gusta estallar hacia adelante con su mano derecha derecha, pero una puñalada fuerte en el estómago serviría para negar esa oleada y agotar a su oponente.

Las patadas constantes y el movimiento temprano conducirán al éxito de la pelea tardía para la «Mujer del saco».

Zhang Weili vs Joanna Jedrzejczyk en VIVO

Es una excelente pelea por el título y co-evento principal.

Esta es una prueba seria y diferente para Zhang. Ella diezmó a Andrade de una manera enormemente impresionante, pero la brasileña ofrece un desafío bastante único: es toda la agresión y la fuerza, lo cual no es la norma del peso paja. Jedrzejczyk nos ayuda a ver cómo la estrella china maneja una pelea de 2 minutos a gran velocidad, y cómo lidia con una kickboxer muy técnica.

Si Zhang vuelve a dominar, el resto de la división debería estar seriamente preocupado.

En cuanto a Jedrzejczyk, ¿es esta su última oportunidad para obtener el oro de UFC? Una cuarta derrota consecutiva en una pelea por el título no sería un obstáculo fácil de superar, y la atacante de 32 años ha insinuado antes que no tiene la intención de pelear para siempre. Existe una posibilidad real de que esta sea su última oportunidad de recuperar el trono que tuvo durante tanto tiempo, lo que agrega un nivel extra de intriga a un combate ya emocionante.