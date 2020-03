Barcelona vs Real Sociedad EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 27 Liga Española 2019-2020

Tweet on Twitter

Partidazo sumamente atractivo tendremos este sábado 7 de marzo en la jornada 27 de la Liga Española 2019-2020, cuando el Barcelona busque aprovechar su condición de local para volver a la senda del triunfo manteniéndose en la pelea por el título, no deben fallar cuando reciban a una Real Sociedad que intentará sorprender en su visita al Camp Nou.

Como llegan los equipos

El Barcelona sigue sin mostrar un fútbol sólido, deja muchas dudas, pero se mantiene en carrera por el título, después de que en 26 jornadas suman 17 victorias, 4 empates y han sido vencidos en 5 ocasiones, por lo que en casa no pueden fallar.

Los Blaugranas vienen de un durísimo golpe en la jornada pasada cuando disputaron El Clásico visitando al Real Madrid en un choque que dominaron en el primer lapso pero no tuvieron puntería, eso les costó caro, dado que en el segundo tiempo les anotaron par de goles para caer 2-0.

Por su parte, la Real Sociedad está teniendo un gran torneo que los tiene peleando por competencias europeas y ahora intentarán dar un golpe de autoridad. Ellos suman 13 triunfos, 4 empates y 8 descalabros. En la jornada pasada vencieron 1-0 al Valladolid.

Los Txuri-urdin llegan motivados, dado que tuvieron actividad a media semana en la Copa del Rey donde firmaron su boleto a la gran Final tras vencer 1-0 al Mirandés con solitaria anotación de Mikel Oyarzabal, para avanzar con global 3-1.

Tanto el Barcelona como la Real Sociedad saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita dar un golpe de autoridad en la pelea por sus objetivos; en la tabla general encontramos a los Blaugranas como sublíderes con 55 puntos, mientras que los Txuri-Urdin son sextos con 43 unidades en esta Liga Española.

Estos dos equipos se enfrentaron por última vez el pasado 14 de diciembre en Anoeta por la primera vuelta de la campaña. En aquel choque Mikel Oyarzabal puso al frente a los Txuri-Urdin, los Blaugranas remontaron con goles de Antoine Griezmann y Luis Suárez, pero Alekander Isak firmó el 2-2 definitivo.

Hora y Canal Barcelona vs Real Sociedad

El juego entre Barcelona vs Real Sociedad se estará disputando en punto de las 18:30, 6:30 pm, hora local de España; en Estados Unidos iniciará a las 9:30 am del Pacífico y a las 12:30 pm del Este. Otros horarios son:

México Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador: 11:30 am

Colombia, Panamá, Perú y Ecuador: 12:30 pm

Bolivia y Venezuela: 1:30 pm

Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil: 2:30 pm

La transmisión del partido Real Sociedad vs Barcelona en VIVO para la televisión será en exclusiva por el canal de beIN LaLiga en España; en México y Centroamérica será por SKY Sports, en Sudamérica será por ESPN, mientras que en los Estados Unidos podrán verlo por beIN Sports. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo que se hará en las redes sociales de ambos clubes y por la página de LaLiga que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador final.

Barcelona vs Real Sociedad en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este buen partido entre dos equipos que saldrán con todo por la victoria. En los pronósticos los Blaugranas son claros favoritos al estar en casa y tener un plantel más poderoso, pero los Txuri-Urdin llegan motivados listos para salvar, al menos, el empate. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Barcelona vs Real Sociedad.

